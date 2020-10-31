لايف

مدير مهرجان الجونة لـ«شينخوا»: حققنا نجاحا كبيرا رغم إجراءات مكافحة كورونا

تم إلغاء أو تأجيل الكثير من المهرجانات
أيمن عزام 11:47 م, السبت, 31 أكتوبر 20 11:47 م, السبت, 31 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي، أن تنظيم الدورة الرابعة من المهرجان المصري حقق نجاحا كبيرا في ظل الإجراءات الوقائية التي تبناها القائمون على المهرجان للحد من انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

نسخة جديدة من مهرجان الجونة

    وقال التميمي، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إن تداعيات انتشار مرض فيروس كورونا في العالم شكلت تحديا كبيرا لتنظيم النسخة الحالية لمهرجان الجونة السينمائي.

    وأضاف أن هذا العام كان الأصعب على الإطلاق، ليس فقط بالنسبة للقائمين على المهرجان، بل للبشرية جمعاء.

وأكد على أن العالم لم يواجه مثل هذا التحدي من قبل لأن الوباء أوقف الرحلات الجوية والاقتصادات في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر الستة الماضية.

    وانطلقت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في 23 أكتوبر وتنتهي فعالياته اليوم السبت بمدينة الجونة الواقعة على شاطئ البحر الأحمر.

اقرأ أيضا  حقيقة منشور العثور على طفل داخل ميكروباص بخط أسيوط - القاهرة

النجاح في جذب الأفلام

    ونجح المهرجان هذا العام في جذب أفضل الأفلام من جميع أنحاء العالم، والتي كان بعضها حاضرا في مهرجانات دولية مثل مهرجان البندقية، وتورنتو، وسان سيباستيان.

    ويهدف المهرجان إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، كما يسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما.

    ويعمل المهرجان على أن يكون همزة وصل بين صناع الأفلام من المنطقة، ونظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة عن التزامه باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ليكون محفزا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.

تأجيل الكثير من المهرجانات

    وقال التميمي، “لقد وضعنا تنظيم هذه النسخة في مكان آخر، لأننا أصبحنا من بين عدد قليل من المهرجانات السينمائية حول العالم التي نظمت دورات منذ تفشي الوباء”، مشيرا إلى أن العديد من المهرجانات السينمائية الدولية إما تم تأجيلها أو إلغاؤها أو نظمت عبر الإنترنت بسبب وباء كورونا.

اقرأ أيضا  الحكومة : احتساب الإجازة المرضية ورعاية الطفل ضمن مدة الترقية لرعاية الأسرة وحق المرأة بتولي الوظائف

    وفيما يتعلق بالإجراءات الصحية التي اعتمدها المهرجان لتجنب الإصابة بمرض فيروس كورونا، قال التميمي إنه لا يسمح لأي شخص بالانتقال بين الأماكن المخصصة لفعاليات المهرجان دون ارتداء كمامة.

وأضاف أن جميع مرافق المهرجان معقمة بشكل جيد، بالإضافة إلى قياس حرارة جميع الأشخاص قبل الدخول إلى تلك المرافق.

فحوص طبية للمدعوين

    وكشف مدير المهرجان انه تم اجراء فحوصات طبية لجميع المدعوين الأجانب قبل قدومهم إلى مصر.

وأكد على أنهم سيخضعون لاختبار آخر قبل يومين أو ثلاثة أيام من مغادرتهم إلى بلدانهم.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الخميس 29-10-2020 في مصر: تحذيرات من الشبورة المائية صباحا

    وأوضح أن السجادة الحمراء صممت بطريقة تساعد في الحفاظ على التباعد الاجتماعي، حيث أقيم حفل افتتاح المهرجان في مكان جديد أكبر بمرتين من الموقع المستخدم في الدورات الثلاث الماضية.

منع التزاحم في مهرجان الجونة

    وأشار إلى أن إدارة المهرجان أعدت داري عرض مفتوحتين في الهواء لعرض الأفلام المشاركة.

وذلك من أجل تجنب الازدحام في الأماكن المغلقة الذي يساهم بشكل كبير في نقل العدوى.

    وعرض المهرجان الذي يعد واحدا من المهرجانات الرائدة في الشرق الأوسط، 65 فيلما في عدة مسابقات، كما ضم العديد من ورش العمل والندوات الفنية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

العناني: افتتاح 3 متاحف أثرية جديدة بيوم واحد لأول مرة في مصر بتكلفة مليار جنيه (صور)

دعاء محمود 11:55 م, السبت, 31 أكتوبر 20

دول أوروبية تلجأ إلى الإغلاق الثاني مع تجاوز حالات كورونا حاجز 10 ملايين

أيمن عزام 9:31 م, السبت, 31 أكتوبر 20

بسبب الكمامات.. الداخلية: ضبط 38 ألف سائق نقل خلال أكتوبر (جراف)

أماني عوض 8:04 م, السبت, 31 أكتوبر 20

طقس غد الأحد.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية

دعاء محمود 5:32 م, السبت, 31 أكتوبر 20

محافظ القاهرة يحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 7 و8 نوفمبر

عصام عميرة 4:08 م, السبت, 31 أكتوبر 20

تهديها لروح محسن عادل في ذكرى المولد النبوي.. «شبرا الخير» تكرّم 64 من حفظة القرآن بالقليوبية (صور)

هيثم سمير 3:20 م, السبت, 31 أكتوبر 20