مدير منظومة الشكاوى : تلقينا 3781 شكوى في تصالح مخالفات البناء خلال شهر سبتمبر

أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي بمجلس الوزراء أن هناك لجانًا تمر على جميع منافذ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات وذلك لمتابعة سير العمل.

وقال الرفاعي خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج على مسئولتي على قناة صدى البلد، إنه خلال شهر سبتمبر الماضي تم تلقي 3781 شكوى في ملف تصالح مخالفات البناء.

وأضاف الرفاعي أن محافظة القاهرة على رأس قائمة المحافظات، تليها القليوبية والجيزة، وهناك تباين في الشكاوي ما بين شكوى واستفسارات واقتراحات.

ودعا الرفاعي المواطنين إلى تقديم شكوى على رقم الخط الساخن 16528 عبر منظومة الشكاوى في حالة تعرضهم لأي معوقات أو تعنت من جانب اي جهة حكومية.

وأوضح الرفاعي أن عدد الشكاوى التي تم تلقيها ليست بالكتير من إجمالي عدد طلبات التصالح، والتي تعدت 1.7 مليون طلب، مؤكدًا أن كل شكوى تأخذ بجدية ويتم فحصها وتصنيفها.