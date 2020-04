مدير منظمة الصحة العالمية : نشكر «السيسي» لالتزامه القوي في وقف انتشار «كورونا»

قدم تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على التزامه وجهوده في لوقف انتشار فيروس كورونا في مصر.

ونقلت قناة إكسترا نيوز أن أدهانوم قال، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: شكرا للرئيس السيسي لالتزامه القوي بوقف انتشار فيروس كورونا، وضمان حصول الأهالي المتضررين على دعم كافٍ.. موقف عظيم يعكس القيادة والتضامن”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قرر أمس تحمل صندوق «تحيا مصر» لكل مصاريف الحجر الصحى للقادمين من الخارج. Thank you, President @AlsisiOfficial for your strong commitment to stop the #coronavirus from spreading and also ensuring that affected populations are receiving wide-ranging support. Great act of leadership and solidarity!https://t.co/vNYUTmyTUd— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 3, 2020

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بحضور وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم ، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة، والدولة للإعلام، وبحضور أيضا الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

في بداية الاجتماع، نوّه رئيس الوزراء إلى أن عقد الاجتماع بهذا التوقيت جاء بهدف استعراض الوضع الحالي والتدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، تمهيداً لوضع عددٍ من البدائل والسيناريوهات المقترحة بحيث يتم التعامل بشكل مرحلي مع الأزمة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق التام بين الجهات التي تم تكليفها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة ، ومراعاة توفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة لجميع المستشفيات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلا : ” نتابع بصورة دورية استمرار عمل المصانع، ونقل البضائع؛ حتى نتأكد من استمرار عجلة الإنتاج في الدوران، ونتأكد في الوقت نفسه من توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة”.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإمكانات التي تتوافر بالمستشفيات التي تتبع وزارة الصحة و وكذلك المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشفيات التابعة للقطاع الخاص.

وتم في هذا الصدد التأكيد على التنسيق بين جميع الأطراف بما يخدم المواطنين بترتيب وتنسيق تام بين وزيري التعليم العالي والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة وفي هذا الشأن أنه سيتم توفير 1000 سيارة كعيادات متنقلة؛ لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة بمواقع العمل والإنتاج، لخدمة جموع العاملين في تلك المواقع.

وأوضح الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم عقد اجتماع حضر فيه ممثلون عن الشركات في جميع القطاعات؛ سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص.

وقال أنه تم خلاله مراجعة موقف كافة السلع التموينية، والتأكد من توافرها وحتى موعد حلول عيد الأضحى.

ولفت وزير التموين إلى أن الشركات بدأت في تجهيز مخزون استراتيجي من السلع، وتم التأكيد على عدم مواجهة أية مشكلات تتعلق بتوافر المواد الخام بأي قطاع.