مدير منطقة الشرق الأوسط بيورومنى: مصر حققت إصلاحات تدعو للفخر

هاجر عمران قالت فيكتوريا بين، مدير عام منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤتمرات يورومنى، إن الاقتصاد المصرى شهد كثيرًا من التغييرات منذ انعقاد آخر مؤتمر ليورومنى العام الماضى، فقد تمت الموافقة بشكل نهائى على اتفاقية صندوق النقد الدولى بـ12 مليار دولار، وحصلت مصر على الشريحة الاولى فى نوفمب



هاجر عمران

قالت فيكتوريا بين، مدير عام منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤتمرات يورومنى، إن الاقتصاد المصرى شهد كثيرًا من التغييرات منذ انعقاد آخر مؤتمر ليورومنى العام الماضى، فقد تمت الموافقة بشكل نهائى على اتفاقية صندوق النقد الدولى بـ12 مليار دولار، وحصلت مصر على الشريحة الاولى فى نوفمبر والثانية فى يوليو الماضى.

وأضافت خلال الكلمة الافتتاحية بمؤتمر اليورومنى منذ قليل، أن النتائج التى حققها الإصلاح خلال الفترة الماضية تدعو أى فريق عمل للفخر خاصة وزارة المالية والبنك المركزى المصرى.

وأشارت إلى أن البنك المركزى قام بعدة خطوات لمساندة العملة، إلى جانب طرح سندات فى سوق السندات العالمية، بالإضافة إلى إقرار قانون الاستثمار الجديد.

وأكدت أن الإجراءات السابق ذكرها تستهدف بشكل أساسى إعادة جذب تدفقات الاستثمار الأجنبية التى انتظرها الاقتصاد لفترة طويلة، مشيرة إلى أن التدفقات ارتفعت العام المالى الماضى 27.5% مقارنة بالعام المالى السابق عليه، كما أن العجز التجارى انخفض بـ46% خلال الفترة المذكورة ناهيك عن عقد صفقات فى قطاع الطاقة بـ80 مليون دولار، إحداها لشركة شل.