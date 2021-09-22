مدير مكتب «كوترا» بمصر: شركات كورية تجرى مناقشات مع مستثمرين محليين لتأسيس مشاريع جديدة

تجرى عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية مثل شين ستيل ويونيكو جلوبال مناقشات مع شركاء مصريين لتأسيس مشاريع مشتركة، وفق ما صرح به ستيف سوخو لي، المدير العام لمكتب الوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة فى مصر «كوترا».

وقال إن شركة سامسونج للالكترونيات تنتج حاليًا أجهزة التلفزيون فى مصنعها ببنى سويف ، مؤكداً أنها ستزيد طاقتها لإنتاج 2 مليون وحدة من أجهزة الكمبيوتر اللوحى سنويًا، مضيفاً أن شركة هيونداى روتيم تخطط لتصنيع عربات مترو أنفاق وأنظمة إشارات ومعدات تحكم وقيادة.

أضاف «ستيف» فى حوار مع «المال» عبر تطبيق «زووم»، أن 33 شركة كورية تعمل بالسوق المحلية ولديها استثمارات وأعمال تجارية فى مصر.

وقال إنه وفق الإحصائيات الصادرات عن بنك التصدير والاستيراد الكورى، يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات الكورية العاملة فى مصر حالياً نحو 410.619 مليون، مضيفاً أن حجم تدفقات الاستثمارات الكورية محلياً سجل فى عام 2019 نحو 29.017 مليون دولار غير أن تلك التدفقات تراجعت إلى 19.926 مليون العام الماضي.

وعرض آخر المستجدات بخصوص اتفاقية التجارة الحرة التى سيتم توقيعها بين مصر وكوريا الجنوبية، وقال إن كوريا الجنوبية لديها اتفاقيات للتجارة الحرة مع 56 دولة حول العالم كالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والصين وآسيان والهند وإندونيسيا وكندا وتركيا وغيرها.

وأشار أن تلك الاتفاقيات تغطى %77 من التجارة العالمية -حسب قوله-، موضحا أن الاتفاقية المتوقع إبرامها مع مصر ستعزز العلاقات وستفيد البلدين بشكل كبير فى العديد من المجالات، مؤكداً أن المناقشات بخصوصها حاليا فى مرحلة مبكرة.

ولفت إلى أن وزير التجارة فى وزارة التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية عقد اجتماعا عبر الإنترنت مؤخراً مع نظيرته المصرية نيفين جامع واقترح تشكيل مجموعة بحثية لاتفاقية التجارة الحرة فى أقرب وقت ممكن لبدء مناقشة تلك الاتفاقية بين البلدين.

كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أجرت جلسة مباحثات مع نظيرها الكورى هان كوو يو، فى 7 سبتمبر الجارى، وأكدت خلال الجلسة التى عقدتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى مع كوريا الجنوبية خاصةً مع ارتباط البلدين بعلاقات استراتيجية ترتكز إلى تاريخ طويل من التعاون فى مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات الكورية ونقلها للصناعة المصرية خاصةً فى مجال الصناعات التكنولوجية التى تتميز فيها كوريا بخبرات وميزات تنافسية كبيرة.

وفى سياق آخر، قال مدير مكتب كوترا فى مصر، إن بلاده تساهم فى الجهود التى تبذلها مصر لمكافحة جائحة كورونا، مشيراً إلى أنها فى نوفمبر الماضى ساهمت فى توفير عدد من الأجهزة الطبية مثل أجهزة الأشعة المقطعية وخزانات الأكسجين للمستشفيات المصرية.

وفى ديسمبر الماصى، وفرت كوريا عدد من المنتجات الطبية مثل مجموعات وأقنعة تشخيص كورونا، مضيفاً أن وزارة الصحة المصرية كانت داعمة للغاية للشركات الكورية العاملة فى مصر للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ؛ فعلى سبيل المثال تم توفير تطعيم لموظفى الشركات الكورية المستثمرة.

كان سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، هونج جين ووك، أكد خلال لقائه مع وزيرة الصحة 12 سبتمبر الجارى، اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الثنائى مع مصر فى قطاع الصحة والدواء، تماشيًا مع رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا لتصنيع وتوزيع الدواء، مؤكدًا أن قطاع الصحة هو أحد الجوانب الهامة للتعاون بين البلدين، والذى يمكن تعزيزه بشكل أكبر خاصة مع اختيار مصر كشريك استراتيجى لكوريا الجنوبية ودولة ذات أولوية فى التعاون الإنمائى خلال السنوات الخمس القادمة.

كما التقى سفير كوريا، مع الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، فى 16 سبتمبر الجارى وبحث معه سبل تعزيز التعاون الطبى وصناعة الدواء، وأشار إلى الندوة المقرر عقدها فى 27 سبتمبر للتعريف بإمكانيات السوق الطبية والدوائية المصرية للشركات الكورية بمشاركة نحو 50 شركة كورية.

و قال «ستيف»، إن كوترا تعنى وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية، وتأسست فى كوريا عام 1962 لتعزيز التجارة والاستثمار بينها وباقى دول العالم، وأضاف أن مقرها الرئيسى يقع فى سيول، ولديها 127 مكتبًا خارجيًا فى 85 دولة.

ولفت إلى أنه تم افتتاح مكتبها بالقاهرة فى عام 1974، ومنذ ذلك الحين يلعب المكتب دورًا فى تعزيز التجارة والاستثمار بين كوريا ومصر.

وأشار إلى أن مكتب كوترا مصر يركز على دعم الشركات الكورية للدخول فى مجالات التصنيع، والبيئة، والرعاية الصحية والطبية، وغيرها، مؤكدا الحرص الشديد لدى الحكومة المصرية على التنمية الصناعية، لذا فإن مجهودات وكالته تتجه نحو هذه المجالات.

وقال إن العلاقات الثنائية بين البلدين فى الوقت الحالى جيدة، مؤكداً أن مصر هى بوابة الشرق الأوسط وأفريقيا ودولة رائدة فى المنطقة من حيث الاقتصاد والسياسة، مضيفاً أن كوريا الجنوبية كانت حريصة جدا على التعاون مع مصر.

وأشار إلى اهتمام مصر بتجربة التنمية الاقتصادية لكوريا الجنوبية، مؤكداً أن العلاقات ستتعمق بين البلدين فى المستقبل لاسيما وأن كلا الطرفين يمكن أن يستفيد من الآخر.

وأكد أن العلاقة بين البلدين تعود إلى عام 1962 عندما تم افتتاح مكتب القنصلية العامة لجمهورية كوريا الجنوبية لأول مرة، ومنذ ذلك الحين، تطورت العلاقة إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية فى عام 1995، وفى عام 2016، زار الرئيس عبد الفتاح السيسى كوريا الجنوبية ووافق على شراكة تعاون شاملة معها.

و فى سبتمبر 2018، عقد الرئيسان المصرى والكورى اجتماع قمة فى نيويورك خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أنه تم افتتاح المركز الثقافى الكورى فى عام 2014، وتم إنشاء قسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس عام 2005، مضيفاً أن هذه هى الحالة الأولى لإنشاء قسم للغة الكورية على مستوى الجامعة فى إفريقيا والشرق الأوسط – وفقاً لقوله -.

وأكد أن كلا من الموسيقى الكورية K-pop» والأفلام K-movies « تحظى بشعبية كبيرة فى مصر، مضيفاً أن الكثير من المصريين مهتمون بتعلم اللغة الكورية.