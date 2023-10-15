مدير مكتبة الإسكندرية يكرم الفائزين بمسابقتي «اقرأ وشارك» و«ابحث عن الأثر» (صور)

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بمكتبه اليوم الفائزين بجوائز مسابقتي “اقرأ وشارك” و”ابحث عن الأثر” والتي أقامتها مكتبة الإسكندرية بشهري يوليو وأغسطس 2023.



وأعرب زايد عن أهمية الدور الذي تلعبه مكتبة الإسكندرية وتشجيع الشباب على القراءة والتفاعل في الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة والاستفادة منها؛ ومن ثم دعا الفائزين إلى الانخراط في الأنشطة المتعددة المقامة باستمرار على مدار العام.

كما حثهم “زايد” أيضًا على زيارة قاعة إطلاع المكتبة لما بها من فوائد عظيمة للشباب الدؤوب على القراءة.



وتهدف تلك المسابقات إلى زيادة الوعي لدى الشباب وروح الاستكشاف والبحث العلمي وتعميق الوعي التاريخي لديه، من خلال الدور الذي تؤديه مكتبة الإسكندرية في ذلك الصدد.