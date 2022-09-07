مدير مكتبة الإسكندرية يشهد ختام مسابقة كلايماثون الإسكندرية للشباب لتغير المناخ

شهد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الاسكندرية، ختام مسابقة كلايماثون الإسكندرية للشباب لتغير المناخ والتي ينظمها وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الافريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة وذلك بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة.

تتناول مسابقة كلايماثون الإسكندرية للشباب في مجال تغير المناخ اختيار أفضل الافكار المقدمة في مجال تغير المناخ بالإسكندرية.

ووفقا لزايد، فقد أعرب عن سعادته لتواجد الشباب داخل مكتبة الإسكندرية لعرض أفكارهم ومشروعاتهم العلمية التي تهدف للحد من تغير المناخ، مؤكداً أن التنمية المستدامة ترتكز على فكرة العمل الآن لتوفير حياة افضل لأجيال المستقبل.

كما أكد أهمية بناء الإنسان واكتسابه المعارف المختلفة سواء العلمية أو الإنسانية او الثقافية، وقد انهى كلماته بتوجيه رساله للشباب بالعمل على اكتساب مهارات واخلاقيات وثقافات متنوعه فهي أساسية لبناء الانسان.

و تقدمت مؤسسة مناخ ارضنا للتنمية المستدامة بالشكر للأستاذ الدكتور احمد زايد لتعاون المكتبة في تنظيم مسابقة الكليماثون بالإسكندرية لأول مرة بالإسكندرية ولتشجيع الشباب لعرض أفكارهم ومشروعاتهم للتصدي لهذا التحدي.

وتنظم مسابقة كلايماثون الدولية في العديد من دول العالم تحت رعاية الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع الابتكار المناخي بالاتحاد الأوربي، وتعد مسابقة كلايماثون فرصة للشباب للمشاركة في ابتكار أفكار تعالج تحديات المناخ المحلية.

ويعد الهدف الرئيسي من مسابقة كلايماثون هو زيادة الوعي بقضايا المناخ، وكيفية التعامل مع الوضع الراهن والمستقبلي في ظل التداعيات الكبيرة والمقلقة التي تسببها ظاهرة تغير المناخ.

وأطلق برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية المسابقة هذا العام ولأول مرة بمحافظة الإسكندرية في مايو الماضي، حيث تقدم عدد كبير من الشباب في صورة مجموعات عمل بأفكارهم ومشاريعهم التي تسعي للحد من اثار تغير المناخ.

وكان إجمالي المشروعات المتقدمة للمسابقة حوالي 50 مشروعا، وتم اختيار أفضل 10 مشروعات للتأهل الي المرحلة النهائية والتي تشمل برنامج تدريبي مكثف لبناء قدرات الشباب وتدريبهم علي تطوير المشروعات الخاصة بهم وثقلهم بالجانب العلمي والاكاديمي.

وتم عرض المشروعات بعد التدريب على لجنة تحكيم من خبراء أكاديميين وخبراء من مجال الصناعة ومن مكتبة الإسكندرية لاختيار مشروع واحد فقط على مستوي الإسكندرية.

وقد فاز مشروع تانيس الذي يهدف الى توعية الأطفال بأهمية البيئة واهمية الحفاظ على الطبيعة بطريقة ترفيهية بسيطة تستهدف الأطفال و هو الذي سيتأهل إلى مسابقة كلايماثون الوطنية التي يتنافس فيها أصحاب المراكز الاولي من جميع المحافظات لاختيار فريق فائز على مستوى الجمهورية لعرضه في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر القادم.