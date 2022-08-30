مدير مكتبة الإسكندرية : تعاون مع رئاسة الجمهورية لإرجاع قصر أنطونيادس كالسابق

صرح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بأن هناك تعاونا قائما بين القطاع الهندسي برئاسة الجمهورية ومكتبة الإسكندرية بشأن العمل على إرجاع قصر أنطونيادس بالإسكندرية لما كان عليه في السابق، مؤكداً أنه يحتاج للكثير من العمل خلال الخطة المستهدفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقده الدكتور أحمد زايد ولفيف من الصحفيين.

وكان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية الأسبق ، بمرافقة مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية منذ ٥ سنوات ، قد زار قصر وحدائق أنطونيادس، بعد أن تسلمته المكتبة لتحويله إلى مركز ثقافى عالمى لحوض البحر المتوسط يخدم دول حوض البحر المتوسط وليكون مقرًّا لحوار الحضارات والثقافات لحوض المتوسط وحلقة للاتصال بين الشمال والجنوب.

وكان محافظ الإسكندرية اليوم قد أكد في بيان صحفي فيما يتعلق قصر أنطونيادس وما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أنه لا صحة لتجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها، وتؤكد المحافظة أن حديقة أنطونيادس تعد أحد أهم الحدائق التراثية القديمة بالإسكندرية التي لا يمكن المساس بها.