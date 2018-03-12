مدير معرض القاهرة: نستهدف مشاركة 20 ألف رجل أعمال

أحمد اللاهونىقال اللواء إبراهبم الجارحي، مدير معرض القاهرة الدولي، إن المعرض فى دورته الـ 51 سيكون تحت شعار: " أفريقيا الحاضر والمستقبل" لتشجيع الاستثمار فى القارة السمراء ويعد المعرض فرصة كبيرة لتشجيع الصناعة المصرية وفتح أسواق كبيرة لمنتجاتها فى بلدان قارة أفريقيا.وأضاف فى تصريحات للصحفيين عل

أحمد اللاهونى

قال اللواء إبراهبم الجارحي، مدير معرض القاهرة الدولي، إن المعرض فى دورته الـ 51 سيكون تحت شعار: ” أفريقيا الحاضر والمستقبل” لتشجيع الاستثمار فى القارة السمراء ويعد المعرض فرصة كبيرة لتشجيع الصناعة المصرية وفتح أسواق كبيرة لمنتجاتها فى بلدان قارة أفريقيا.

وأضاف فى تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر هيئة المعارض للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة، أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لإقامة معرض للصناعات الحرفية، وتستهدف هيئة المعارض جذب 20 ألف مشارك من رجال الأعمال، مؤكداً توفير كل التسهيلات اللازمة للمشاركين فى المعرض لإنجاح دورته الحالية.

وأشار إلى أن إقامة المعارض المحلية والدولية إحدى أهم دعائم اقتصاديات الدول ومصادر زيادة دخلها القومي، فهى أداة تروبج فعالة للمنتجات المحلية والتعريف بها ليس على المستوى المحلى فقط بل على الدولى أيضا.