مدير مصنع حوا: نستهدف تصنيع 20 ألف من محركات البنزين شهريا (فيديو)

قال المهندس وائل فتحى مدير مصنع حواء لإنتاج محركات البنزين، إن مصنع حوا يعد الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط، ماشفًا عن استهدفه الوصول بحجم الإنتاج إلى 20 ألف محرك بنزين لصناعة وسائل النقل الخفيفة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل فى السوق المصري منذ عام 1995 إلا أن فروق العملة والدولار وصعوبات الشحن دفعتها لتغيير حجم ونوع العمل عبر الإتجاه للتصنيع المحلى بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وتابع: “نقوم حاليًا على إنتاج محركات بمكون محلى يصل إلى 60% وسيتم قريبًا تدشين خط إنتاج جديد بما يسهم فى زيادة المكون المحلى إلى 85%”.

وبين أن التصنيع المحلى لهذه الفئة من المحركات ستستهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية بقيمة تصل إلى 56 مليون دولار من إجمالى 100 مليون دولار.

حجم استثمارات مصنع حوا 330 مليون جنيه

وكشف مدير مصنع حواء لإنتاج محركات البنزين عن حجم استثمارات المصنع فى مصر والتى تصل إلى 330 مليون جنيه، والمقام على مساحة تصل إلى 16 ألف متر مربع.

وكشف عن بدء إجراءات تدشين مجمع صناعي جديد فى مدينة السادات على مساحة تصل إلى 270 ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار جنيه، متوقعًا تشغيله فى غضون عامين ونصف على أقصى تقدير فى ظل الدعم الذى توجه الحكومة حاليًا لقطاع الصناعة.

ووجه «فتحي» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده في توطين الصناعة المحلية والدعم المستمر الذي تمنحه به مبادرة «ابدأ» للمصنع.