مدير مشروع «نووت» يكشف تكلفة الطائرة وتفاصيل جديدة عن التصنيع (حوار)

أوضح العميد دكتور أحمد عصمت، رئيس شعبة الطيران بالكلية الفنية العسكرية ومدير مشروع تصنيع الطائرة «نووت»، أن تكلفة تصنيع طائرة بدون طيار تقسم إلى 5 مجموعات : الأولى أقل من 10 كجم، ومن 10 إلى 50 كجم، ومن 50 إلى 500 كجم، ومن 500 إلى 5 آلاف كجم، وأكثر من 5 آلاف كجم.

الطائرة “نووت” تقع فى الفئة من 50 إلى 500 كجم ويبدأ سعرها من 1 إلى 2 مليون دولار

وكشف رئيس شعبة الطيران بالكلية الفنية العسكرية، فى حوار لـ «المال»، أن الطائرة “نووت” تقع فى الفئة من 50 إلى 500 كجم وهذه الفئة يبدأ سعرها بأجهزتها وكاميراتها من 1 إلى 2 مليون دولار، بحسب تجهيزاتها وإمكانيتها.

وقال إن إنتاج الطائرة كان إحياء لفكرة مشروع متوقفة من 2012، برعاية من القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكى، لتوطين صناعة طائرات بدون طيار فى مصر.

و”نووت” باللغة المصرية القديمة تعني “آلهة السماء” وهي من أشهر الآلهة التي تم تمثيلها في معابد دندرة بقنا، وإدفو في أسوان بصعيد مصر، وبعض المعابد الأخرى.

وأضاف أن طائرة “نووت” تحتوى على أكثر من ألف جزء ومكون، وتصنيعها يحتاج إلى 6 آلاف رجل فى الساعة، وتم إنتاجها فى 4 ورش فرعية داخل مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع، ويتم تجميعها فى ورشتين.

وأشار إلى أن اختيار طاقم العمل جاء عن طريق اختبار نحو 130 مهندسًا وفنيا من مصنع الطائرات، وتمت تصفيتهم إلى 10 مهندسن و70 عاملا، تم تدريبهم “نظرى وعملى” داخل الكلية الفنية العسكرية.

وأعلن العميد أحمد عصمت، عن تصنيع نموذجين من الطائرة “نووت” خلال 4 شهور فقط، النسخة الأولى كانت جميع خاماتها مستوردة “المطروحة فى إيدكس 2021″، أما النسخة الثانية ” فتم الاعتماد فيها على مكونات محلية بنسبة كبيرة سواء فى الصلب الخاص أو الألومنيوم الخاص.

ولفت إلى أن النسخة الجاهزة حاليًا للخدمة من الطائرة نووت تبدأ فى الارتفاع بمحرك صاروخى وتستعد بباراشوت.

وذكر أن هناك طلبات من القوات المسلحة على الطائرة نووت المعدلة – يتم تجهيزها حاليًا – لما تتميز به من إمكانيات “اتصال بالقمر الصناعى وعجل”، لكن ما زال بها بعض التجهيزات قيد التنفيذ والبحث ، متوقعًا الانتهاء منها وطرحها فى “إيدكس” المقبل.

وأكد أن هناك اهتماما كبيرا من دول أفريقية مضوا مذكرات تفاهم مع الهيئة لاستيراد الطائرة “نووت” المعدلة.

مواصفات الطائرة “نووت”

والطائرة “نووت” من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، تم عرضها فى معرض «إيدكس 2021»، وهى طائرة بدون طيار متعددة الأغراض يمكنها تنفيذ العديد من المهام المختلفة منها: الاستطلاع التكتيكي، تحديد الأهداف، تصحيح نيران المدفعية، تمييز وتتبع الأهداف .

والطائرة مجهزة بكاميرا كهرومغناطيسية (تليفزيونية – رقمية)، أقصى سرعة لها 180كم/ساعة، أقل سرعة 110 كم/ساعة، ومعدل تسلق 5 م/ثانية.

وأقصى ارتفاع للطائرة 5 كم، وتستطيع البقاء فى الجو لمدة 10 ساعات (50 كجم حمولة)، وأقصى وزن تتحمله 340 كجم، ووزن الوقود بها من 95 إلى 100 كجم.

وانتهت الخميس الماضي فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2021” والذى أقيم خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي وحتى 2 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشهد معرض”EDEX 2021″ على مدار أيامه الأربعة إقبالاً كبيراً من الزائرين والمهتمين بالشأن العسكري وذلك للتعرف على جانب من المنتجات العسكرية المصرية، ومدى التطور والتقدم الذي وصلت إليه هذه المنتجات التي تُصنع وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم.

وشاركت وزارة الإنتاج الحربى في الجناح المصري بعدد من منتجاتها العسكرية مثل المدرعة المصرية ذات الجنزير سينا 200، وعُرضت البندقية الآلية الهجومية المطورة (عيار 7.62 × 39 مم).