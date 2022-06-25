مدير مشروع رواد 2030 : مصر الأولى أفريقيا في الاستثمار بالشركات الناشئة والثانية في ترتيب إنتاج الأفكار

قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تتصدر الدول الأفريقية والشرق الأوسط في الاستثمار بالشركات الناشئة، لافتة إلى أن الدولة تعمل على تشجيع المستثمرين في التوسع بتبنّي أفكار ريادة الأعمال والشركات الحاضنة.

وأضافت مدير مشروع رواد 2030، خلال كلمتها الافتتاحية في “الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة”، أن مصر تعدّ سوقًا مليئة بالأفكار المتعلقة، إذ تعدّ مصر ثاني الدول الأفريقية من حيث عدد الأفكار المنتجة.

وتابعت أننا نعمل على تشجيع المستثمر الأجنبي في التوسع برعاية الأفكار الصغيرة وضخّ استثمارات بها؛ كونها أفكارًا ابتكارية.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى العديد من الأنشطة والفعاليات تتضمن إقامة معرض للمشروعات والأفكار الريادية، فضلًا عن استعراض عدد من قصص النجاح،

كما سيتضمن برنامج اليوم إقامة حفليْ تخرُّج مديري الحاضنات، خريجي برنامج “رفع كفاءة مديري الحاضنات” وأصحاب الأفكار المحتضنة في حاضنة السياحة، وسيختتم الملتقى فعالياته بتسليم الدروع.

جدير بالذكر أن الملتقى يهدف إلى نشر ودعم الدور التوعوي لريادة الأعمال في المجتمع المصري، بجانب دعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.