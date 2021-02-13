استثمار

مدير مشروع «رواد 2030» عضو في لجنة تحكيم رولو أفريقيا لدعم الشركات الصغيرة

د. هالة السعيد: المشروع يقوم بدعم بنـاء قــدرات الشــباب على المستويين العربي والإفريقي
السيد فؤاد 12:22 م, السبت, 13 فبراير 21 12:22 م, السبت, 13 فبراير 21

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شاركت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كعضو في لجنة التحكيم الخاصة برولو أفريقيا (Rollo Africa Master) ، والذي يعقد برعاية الاتحاد الافريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، AfriLabs.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع رواد 2030 تم إنشاؤه تحت مظلة الوزارة ليقوم بدعم بناء قدرات الشباب على المستويين العربي والافريقي وتنميــة مهاراتهــم وتمكيــنهم مــن تحويــل أفكارهــم إلــى مشــاريع علــى أرض الواقــع والاســتفادة مــن طاقــاتهم للمساهمة في دعــم النمــو الاقتصــادي، وخلق فرص عمل لهــم وللآخريــن.

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ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة خليل أن رولو أفريقيا هو برنامج محاكاة الأعمال وبناء القدرات وهو مخصص لدعم الشركات الأفريقية الصغيرة التي تواجه تحديات بعد تفشي جائحة كورونا.

مشيرة إلى أن البرنامج يتألف من ثلاثة أيام محاكاة مكثفة تتعلم فيها الشركات الناشئة الإدارة والعمل في بيئة تنافسية ضمن آفاق السوق المختلفة.

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وأضافت خليل أن المشاركين المختارين يقومون بنشاط في معسكر تدريبي مكثف (BootCamp) لمدة 3 أيام يتم فيهم محاكاة الحياة العملية، ويواجه كل فريق تحديًا من قبل فرق أخرى،.

لافتة إلى أن البرنامج يوفر منصة لأصحاب المشاريع الأفارقة لخلق أفكار وتجربة استراتيجيات جديدة.

وأضافت خليل أن شروط التقديم في رولو أفريقيا تتمثل في أن تكون الشركة المتقدمة من الشركات الافريقية الصغيرة التي تأثرت بجائحة الكورونا، وأن تتضمن الشركة فريق من 3 أعضاء، وألا يقل السن عن 20 ولا يزيد على 45 عام، وأن تكون شركة ناشئة تعمل منذ أكثر من عام وبها أقل من 10 موظفين (أعضاء).

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بقلم السيد فؤاد

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