مدير مشروع المعرفة يطالب بتعميم تجربتى الإمارات والفلبين

سمر السيد أكد هاني تركى، مدير مشروع المعرفة للجميع ورئيس المستشارين التقنيين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية دراسة تجربتي الإمارات والفلبين جيداً بعد المراكز الجيدة التى حققوها فى مؤشر المعرفة الدولية. وأضاف تركي، خلال فعالية الندوة التثقيفية التى…

سمر السيد

أكد هاني تركى، مدير مشروع المعرفة للجميع ورئيس المستشارين التقنيين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية دراسة تجربتي الإمارات والفلبين جيداً بعد المراكز الجيدة التى حققوها فى مؤشر المعرفة الدولية.

وأضاف تركي، خلال فعالية الندوة التثقيفية التى نظمها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، حول “مؤشر المعرفة الدولي”، أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية فى مؤشر الاقتصاد على مستوى العالم بعد سنغافورة، وجاءت بالمرتبة الـ37 فى مؤشر البحث والابتكار والتطوير.

يشار إلى أن مؤشر المعرفة الدولية يعتبر مبادرة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، لقياس المعرفة كمفهوم شامل وثيق الصلة بمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة.

وشدد على أهمية قيام الدول العربية بداراسة تجربة الإمارات جيداً، وكيفية وصولها لمكانة جيدة فى مؤشر البحث والابتكار.

وأشار إلى أن الفلبين جاءت فى المرتبة الـ 4 لقطاعى التعليم التقنى والتدريب المهنى فى مؤشر المعرفة الدولية، لافتاً إلى أن التعليم التقنى يعتبر من أهم القطاعات الموجودة على مستوى العالم، غير أنه لم يأخذ حقه بعد فى مصر أو العالم العربى، ولا يتوفر عنه بيانات.

ولفت إلى أن الـ 9 دول التى احتلت المراكز الأولى فى نتائج مؤشر المعرفة الدولية، هى سويسرا ثم سنغافورة والصين وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية ولوكسمبرج والمملكة المتحدة والدنمارك والنرويج.

ونوه إلى أهمية الاهتمام بالتعليم في مصر مع ربطه بسوق العمل وزيادة مهارات الخريجين حتى لا تكون الحصيلة هى خريجين غير مؤهلين للسوق العمل وليس لديهم المهارات اللازمة لاقتحامه، مشيراً إلى أن الطالب بعد 12 سنة من التعليم يجد تغيير فيما اكتسبه عن سوق العمل بنسبة 84%.

يأتى انعقاد الندوة في إطار حرص الجهاز المركزى للإحصاء على تسليط الضوء على ما تم مناقشته في مؤتمر قمة المعرفة فى دورته الرابعة، تحت شعار( المعرفة.. والثورة الصناعية الرابعة)، الذي عقد فى دبى، خلال الفترة من 21 وحتى 22 نوفمبر الماضى، وتناول أهم القضايا المعرفية الراهنة وطرح الحلول لمواجهة التحديات سعياً إلى تقدم الأمم.