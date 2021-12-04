سيـــاســة

مدير مشروع الطائرة «نووت»: تحتوى على أكثر من ألف جزء وتصنيعها يحتاج 6 آلاف رجل فى الساعة

أقصى سرعة لها 180كم/ساعة
أحمد اللاهوني 7:05 م, السبت, 4 ديسمبر 21 7:05 م, السبت, 4 ديسمبر 21

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قال العميد دكتور أحمد عصمت، رئيس شعبة الطيران بالكلية الفنية العسكرية ومدير مشروع تصنيع الطائرة «نووت»، إن الطائرة نووت تحتوى على أكثر من ألف جزء ومكون، وتصنيعها يحتاج إلى 6 آلاف رجل فى الساعة بافتراضية إذا تم تصنيع الطائرة في ساعة واحدة.

وأضاف رئيس شعبة الطيران بالكلية الفنية العسكري، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أنه تم إنتاج الطائرة فى 4 ورش فرعية داخل مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع، ويتم تجميعها فى ورشتين.

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وأشار إلى أن اختيار طاقم العمل جاء عن طريق اختبار نحو 130 مهندسًا وفنيا من مصنع الطائرات، وتم تصفيتهم إلى 10 مهندسن و70 عاملا، تم تدريبهم “نظرى وعملى” داخل الكلية الفنية العسكرية.


الطائرة نووت تم عرضها فى معرض «إيديكس 2021»، وهى طائرة بدون طيار متعددة الأغراض يمكنها تنفيذ العديد من المهام المختلفة منها: الاستطلاع التكتيكي، تحديد الأهداف، تصحيح نيران المدفعية، تمييز وتتبع الأهداف.

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والطائرة مجهزة بكاميرا كهرومغناطيسية (تلفزيونية – رقمية)، أقصى سرعة لها 180كم/ساعة، أقل سرعة 110 كم/ساعة، ومعدل تسلق 5 م/ثانية.

وأقصى ارتفاع للطائرة 5 كم، وتستطيع البقاء فى الجو لمدة 10 ساعات (50 كجم حمولة)، وأقصى وزن تتحمله 340 كجم، ووزن الوقود بها من 95 إلى 100 كجم.

الطائرة نووت
الطائرة نووت
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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