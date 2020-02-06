مدير مشروعات شركة مرسيدس يتولي رئيس مجلس إدارة النصر للسيارات وكبير مديري نيسان عضوا منتدبا

تعيين مجلس ادارة جديد لشركة النصر للسيارات ضمن مخطط إعادة إحياء الصناعة في مصر

أصدر الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات، وقد تضمن القرار فصل منصبى رئيس الشركة عن العضو المنتدب إعمالاً لقواعد الحوكمة.

كما يتضمن القرار تعيين المهندس وفاء فايز توفيلس رئيساً غير متفرغ لمجلس إدارة الشركة، ويحظى المهندس وفاء بخبرة واسعة في مجال صناعة السيارات فقد عمل مستشاراً لرئيس مجلس إدارة شركة “غبور أوتو جروب” وكذلك شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “بولو لصناعة الأتوبيسات” إضافة إلى خبرته في الأسواق الخارجية، كما عمل مديراً للمشروعات الخاصة بشركة MCV “مرسيدس” في العديد من الدول وعلى رأسها ِ( بريطانيا- رومانيا- جنوب افريقيا).

ويأتي ذلك تأكيدا لما نشرته المال منذ قليل، عن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية أنه سيتم تعيين إدارة جديدة لشركة النصر للسيارات، التى تعمل الدولة على إعادة إحيائها مرة أخرى، وأن شركته أجرت “Head Hunting” أو ” اصطياد رؤوس” لكفاءات وكوادر كانت تعمل في شركات سيارات مثل مرسيدس وغبور ونيسان لتولي إدارة شركة ” النصر للسيارات “.

وتعيين هاني الخولي عضوا منتدبا للشركة

وفي ذات السياق تم تعيين المهندس هاني الخولي عضواً منتدباً متفرغاً لإدارة شركة النصر للسيارات ، العضو الجديد له خبرة كبيرة في مجال السيارات فقد كان يشغل منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بقطاع السيارات بالشركة العالمية للمشروعات، بالإضافة لشغله منصب كبير مديري مصانع شركة نيسان إيجيبت.

يأتي هذا التغيير في إطار خطة شاملة لإعادة إحياء شركتى النصر لصناعة السيارات والشركة الهندسية تشتمل على إنتاج سيارة كهربائية وأخرى تعمل بالوقود التقليدي.

وأشار الدكتور مدحت نافع إلى أن فلسفة التغيير تقوم على دعم مجالس الإدارات بالكفاءات التى تحمل إضافة للشركات التابعة وتعزز من قدرتها على النمو والتطوير في ظل أسواق شديدة التنافسية وتحديات تواجه مختلف الأنشطة الصناعية.