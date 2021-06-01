مدير مستشفيات جامعة المنصورة: السيدة المتوفية لم يثبت أن الفطر الأسود هو السبب (فيديو)

قال إنها كانت تعاني من أحد الفطريات نتيجة للأورام السرطانية ولكنه ليس فطر أسود ".

أكد الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، أن ما يثار حول وفاة أول مريضة بـ الفطر الأسود في قسم الأنف والأذن بالمستشفى، لم يثبت.

وقال إن ” السيدة التي توفت في مستشفيات جامعة المنصورة لم يثبت أنها مصابة بالفطر الأسود، ولكن كانت تعاني من أحد الفطريات نتيجة للأورام السرطانية ولكنه ليس فطر أسود “.

وقال كمال ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر أن الربط الطبي والعلمي ما بين الفطر الاسود و فيروس كورونا هو نقص المناعة ، مؤكدا وجود استجابة بين المصابين للعلاج .

وأضاف كمال ، أن هناك حالة أخري أصيبت بالفطر الأسود و تماثلت الشفاء وخرجت من المستشفى، موضحا أنه لا يمكن تشخيص الفطر الأسود إلا بعد تحليل نوع الفطر بعد سلسلة من التحاليل الكثيرة وعمل مزرعة للفطر للتأكد من نوعه .

وأوضح كمال أن هناك نوع من أنواع الفطريات الغازية للجسم والتي تدخل الجسم وتصيب الشرايين والأنسجة، وهو فطر ليس وباء وغير معدي ، ولكنه يصيب مرضى نقص المناعة مثل حالة المتوفية بالمستشفي مشيرا إلي أن هناك 5 حالات أخرى موجودين يتلقوا العلاج بمستشفيات جامعة المنصورة .

ولفت كمال إلي أن هناك 6 حالات دخلت لمستشفيات جامعة المنصورة مصابين بفطريات غازية منذ نهاية شهر مايو وحتى اليوم، قائلا : الفطر الأسود ليس بجديد وهناك حالات منشورة في مجالات عربية من التسعينات .

وتابع كمال : “إحنا من أوائل الناس اللي نشرت وقالت إن هناك زيادة مطردة في حالات مايسمى بالفطريات الغازية للجيوب الأنفية وقاع الجمجمة، وأن هناك زيادة ملحوظة في مرضى كورونا المصابين بالفطريات الغازية”.

و شرح مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة ماهي الفطريات قائلا : “الفطريات كائنات ما بين الفيروسات والبكتيريا وهي خلايا أحادية الخلية قد تصيب الكائنات الحية سواء الإنسان أو أي حيوان أو حتى الزرع والخبز، فهي مملكة كبيرة وخلايا كبيرة جدًا”.

واضاف كمال أن الالتهابات الفطرية لم تكن منتشرة في مصر قبل عام 2000، لأن بعد ذلك كان هناك زيادة مطردة في عمليات الزرع سواء زرع النخاع أو الكلى أو الكبد ، كما أن عمليات الزرع تجعل المريض يأخذ مثبطات للمناعة وتقلل المناعة .

وتابع كمال أن ذلك يؤدي لهجوم الفطريات على الجسم الذي لديه مناعة قليلة أو ضعيفة، كما أن زيادة استخدام المضادات الحيوية بصورة كبيرة يساهم في انتشار الفطريات، كما أن زيادة الوعي وزيادة التشخيص عند الأطباء في مصر أدى لاكتشاف الكثير من هذه الأمراض .

واوضح كمال ان هناك 3 أنواع من الفطريات سواء فطريات سطحية وهي تصيب سطح الفطر من الخارج سواء غشاء مخاطي في الفم أو الأنف أو التينيا الجلدية أو الفطريات التي تظهر في الأذن، وهناك فطريات تصيب الخبز وخلافه وفطريات أخرى تعيش مع الإنسان وتسبب حساسية مثل حساسية الصدر .