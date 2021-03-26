مدير مستشفى جامعة سوهاج: إجراء عمليات جراحية لـ18 مصابًا (فيديو)

أكد الدكتور حمدي سعد مدير مستشفى جامعة سوهاج أنه تم إجراء عمليات جراحية لعدد 10 مصابين، إضافة إلى 8 آخرين تم إجراء لهم عمليات جراحة عظام، منهم حالتان بتر ساق وبتر قدم، وحالة تم إجراء لها جراحة تجميل و حالة أخري تهتك في الكبد.

قال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، إنه تم خروج 4 مصابين من المستشفي بعد تلقي العلاج اللازم.

موضحا أن باقي الحالات المصابة من حادثة قطاري سوهاج مستقرة ويتم علاجها بشكل مكثف مع إجراء الأشعة اللازمة.

واضاف سعد ، أن أول الحالات التي تم استقبالها في مستشفى جامعة سوهاج كانت في حدود الساعة 2:30 ظهر يوم الجمعة بعد وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث في الساعة 12:04 ظهرًا.