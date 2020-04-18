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مدير مركز المناعة :الصوم يحسن الجهاز المناعي ويعطي فرصة للتخلص من السموم

نصح الصائمين بالتشبع بالسوائل والغرغرة لترطيب الفم بالماء
أحمد صبري 11:44 م, السبت, 18 أبريل 20 11:44 م, السبت, 18 أبريل 20

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قال الدكتور أمجد الحداد رئيس مركز المناعة والحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أن صيام شهر رمضان لايقلل المناعة بما يوثر بالسلب على الإصابة بفيروس كورونا موضحا أن الصوم يحسن الجهاز المناعي والجهاز الدوري.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر: الصيام يحسن المناعة ويعطي فرصة للكبد والكلي من التخلص من السموم في الجسم ويعمل على راحة الجسم.

وأكد رئيس مركز المناعة أن الجسم لن يصاب الجفاف حيث أن فترة الفطار ليلا قبل الصيام كافية جدا لتعويض الجسم خلال فترة الصوم، موضحا أن الصوم لايتسبب بالضرر على الجهاز المناعي مطلقا وعلى الأشخاص التشبع بالقدر الكافي من السوائل.

ونصح الحداد الصائمين بالتشبع بالسوائل والغرغرة لترطيب الفم بالماء، مضيفا : السوائل والغرغرة شئ جيد جدا واستخدم السواك جيد لإفراز اللعاب وكمان التغذية الصحية في فترة الفطار.

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بقلم أحمد صبري

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