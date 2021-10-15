مدير «مرسول»: خدمات توصيل الطلبات تزيد الدخل الشهري للشباب بنسبة 70%

قال أسامة حرفوش مدير عام شركة مرسول مصر أن خدمات توصيل الطلبات بمختلف أشكالها والتي تقدمها مرسول يمكن أن تساهم في زيادة الدخل الشهري للشباب بنسبة قد تصل إلى 70%، فلو افترضنا أن الشاب لديه وظيفة ثابتة لمدة 8 ساعات…

قال أسامة حرفوش مدير عام شركة مرسول مصر أن خدمات توصيل الطلبات بمختلف أشكالها والتي تقدمها مرسول يمكن أن تساهم في زيادة الدخل الشهري للشباب بنسبة قد تصل إلى 70%، فلو افترضنا أن الشاب لديه وظيفة ثابتة لمدة 8 ساعات يوميا ويحصل منها على أجر شهري 5 آلاف جنيه، فلديه الفرصة لاستغلال 4 ساعات أخرى في اليوم ليقوم خلالها بأداء وظيفة الدليفري مع وجود فرصة لجني ما يزيد عن 3500 جنيه، الأمر بسيط لكنه يحتاج لرغبة حقيقية لدى الشباب لزيادة دخلهم الشهري”.

وأضاف حرفوش في بيان صحفي اليوم الجمعة أن وظيفة التوصيل تحتاج لمهارات معينة، منها السرعة والأمانة واللباقة والدقة، مع وجود وسيلة توصيل مناسبة سواء سيارة أو دراجة نارية أو دراجة عادية”.

واستطرد قائلا “فلسفة العمل داخل تطبيق مرسول تعتمد على إتاحة الحرية الكاملة لموظف التوصيل من أجل أداء عمله بالشكل الذي يرتضيه، فهو المتحكم في تحديد سعر خدمة التوصيل الملائم له، وهو المتحكم في اختيار أوقات العمل المناسبة له دون تقييد بعدد ساعات أو أوقات محددة”.

الجدير بالذكر أن تطبيق مرسول يضم حاليا ما يزيد عن 120 ألف موظف توصيل داخل مصر، مع وجود خطة تستهدف الوصول إلى مليون موظف توصيل خلال 5 سنوات.

وبدأت مرسول عملها داخل مصر عام 2019، وتَمَّ اختيار أسامة حرفوش لتولي مسؤولية مدير فرع «مرسول مصر»، وقام بتكوين فريق عمل محترف؛ لضمان انتشار التطبيق على مستوى واسع، استغلالًا للفرص العريضة المتاحة في السوق المصري.

وتساهم «مرسول مصر» حاليًّا في توصيل الطلبات بين أطراف المنظومة اعتمادًا على نموذج التوصيل المباشر من نقطة إلى نقطة أخرى، ويقوم خلالها مندوب التوصيل بالاتفاق مع العميل على التفاصيل كافةً، ويتمُّ ذلك حاليًّا داخل 10 مدن مصرية (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، المنصورة، الزقازيق، بنها، طنطا، الغردقة)، مع وجود خطة مستقبلية للتوسع في محافظات مصرية أخرى.

وتعتمد «مرسول» في علاقتها مع مندوبي التوصيل على مبدأ الشراكة والاستفادة المتبادلة والمرونة في أداء العمل، حيث يستطيع المندوب تحديد قيمة التوصيل وفقًا لرؤيته دون أي إجبار من أحد، في حين تحصل «مرسول» على أرباحها من خلال إضافة 25% من قيمة عملية التوصيل، مع إتاحة برامج ولاء متميزة لضمان تحقيق المندوب أقصى ربحية ممكنة.

وتحتلّ «مرسول» صدارة تطبيقات التوصيل المباشر من نقطة لنقطة داخل القاهرة، كما تمتلك «مرسول» حصة سوقية داخل مصر تزيد عن 28% من إجمالي عمليات التوصيل عند الطلب، وذلك حتى نهاية عام 2020.

وتركّز «مرسول» حاليًّا على التوسع في خدمات توصيل الطعام من المطاعم إلى العملاء؛ حيث تستهدف الشركة مضاعفة عدد المطاعم المتعاقدة مع «مرسول»؛ لإتاحة خدمات التوصيل مع مَنْحِ المزيد من التنوع للعملاء.

وتعتزم الشركة التوسع في خدمات الدعم الفني لضمان حصول العملاء على أفضل خدمة ممكنة، بجانب الاستثمار في إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني قريبًا، بجانب الدفع النقدي عند الاستلام.