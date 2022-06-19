مدير مبيعات مايكروفوكس: مصر من أكثر بلدان المنطقة نموا في مجال الرقمنة

شاركت شركة مايكروفوكس “Micro Focus”، العالمية المتخصصة في تقديم حلول وبرمجيات البنية التحتية لمؤسسات الأعمال، فى فعاليات الدورة الثامنة لقمة مؤسسة اى دي سي لمدراء التكنولوجيا 2022” “IDC CIO Summit Egypt 2022” والتى أقيمت فى العاصمة المصرية القاهرة برعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرضت الشركة أحدث حلولها التكنولوجية، التى تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي “لمساعدة مؤسسات الأعمال على تسريع عملية التحول الرقمي، وتوفير أدوات لبناء وتشغيل وتأمين وتحليل البيانات التي تسد الفجوة بين التقنيات الحالية والناشئة.

من جانبه قال كيفين ليزلي مدير المبيعات العالمي بإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات في شركة ” مايكرو فوكس” العالمية أن مصر تعد واحدة من أكثر بلدان منطقة الشرق الاوسط وافريقيا نموا في مجال الرقمنة في ظل تبنى الحكومة المصرية لعملية التحول الرقمي لتعزيز قدراتها التنافسية وتوفير بيئة عمل متميزة لكافة مؤسسات الاعمال وهذا ما أكدنا عليه خلال استعراضنا لرؤى الشركة في قمة “2022IDC CIO “، باعتبارها واحدة من أهم الأحداث التكنولوجية في المنطقة.

وتابع: حرصت “مايكرو فوكس”، كشركه رائدة ولها خبرات متعددة في مجال دفع التحول الرقمي للشركات، على عرض أحدث حلولها المتكاملة، التى تضم أكثر 300 حل تكنولوجي متنوع، على مثل هذه المنصة المختارة لقادة الأعمال البارزين ورؤساء تكنولوجيا المعلومات المؤثرين ومحللي الصناعة حيث لعبت الشركة دورًا محوريًا في تقديم أفضل التطبيقات ومساعدة المنظمات على التكيف مع الازمات المختلفة وبناء اقتصادات مرنة على مدار السنوات الماضية لاسيما وأن المنطقة تقف على عتبة النمو والتحول الرقمي المتزايد.

من ناحيته، قال توفيق درباس، المدير التنفيذي للشركة لمنطقه الشرق الأوسط وأفريقيا، إنه خلال أزمة ما بعد “كوفيد_ 19 ” حرصت الشركة على تعزيز تبنى الشركات ومؤسسات الأعمال لمفهوم “العمل عن بعد ” للحفاظ على دورة العمل ومعدل انتاجيه الموظفين ونحن فخورون للغاية بالمرونة والكفاءة المهنية التي تمتع بها موظفينا ، الذين ظلوا يركزون على تقديم المساعدة للعملاء والشركاء خلال هذا الوقت العصيب وبحرفيه عالية، كما نقدر بنفس القدر دعم عملائنا وشركائنا المتبادل حيث ان معظم فرقنا على مستوى العالم كانت تعمل من المنزل على مدى الفترات الماضية وتم توفير الأدوات والموارد اللازمة لدعم كل من رفاهيتهم وإنتاجيتهم أثناء العمل عن بُعد و لنا قصص نجاح متعددة في هذا المجال.

وأضاف: أسسنا بدورنا “لجنه مواجهه الازمات ” داخل الشركة وهي لجنه مختصة ببحث آليات مواجهة الأزمات إثر جائحة كوفيد 19، والمؤلفة من مجموعه من القادة المختارين لدينا، للعمل والتعاون لتكييف خططنا حسب الحاجة، اعتمادا على ما نمتلكه من أكثر من 40 عامًا من الخبرة في مساعدة العملاء على تلبية احتياجاتهم من بناء وتشغيل وتأمين وتحليل أنظمتهم تلك الأنظمة التي تحافظ على تشغيل وظائف الأعمال وتحسينها حيث عزز كوفيد 19 من أهمية استخدام تلك المعرفة والخبرة لمساعدة عملائنا وشركائنا وهدفنا هو الاستمرار في التواجد مع فرقنا وعملائنا وشركائنا بأي طريقة يحتاجون إليها و في كل الأوقات .

وقال عبد الحميد حسن، مدير المبيعات بشركة مايكرو فوكس مصر وأفريقيا، لدينا التزام بتبني استراتيجية متكاملة لتدريب الكوادر البشرية وتطوير المهارات الرقمية للشباب من خلال تفعيل البرنامج العالمي ” Micro Focus Inspire “و الذى يهدف الى تأهيل و تشغيل الخريجين وهو بمثابة التزام منا بإحداث تأثير إيجابي في العالم حيث وجهنا جزء كبير من جهودنا المجتمعية للتركيز على تنمية المهارات التكنولوجية للشباب .

وأضاف حسن لدينا قناعة بأنه يجب أن تكون الدول سواء على المستوى الحكومي او الخاص مجهزة بالمهارات التقنية المناسبة للبقاء والازدهار لمواكبه المستقبل الرقمي المتسارع باستمرار و نحن ندعمها في ذلك بداية من المساعدة في توفير التعليم الأساسي في البلدان النامية ورعاية المهارات الرقمية في الاقتصادات المتقدمة، وصولا إلى الحراك الاجتماعي والاندماج والتنوع، حيث ان هدفنا هو ضمان عدم تخلف أحد عن الركب الرقمي بكل ما يتضمنه من تقنيات الحوسبة السحابية و الذكاء الاصطناعي و غيرها اذ أصبحت هذه التقنيات أكثر تعمقا وتأثيرا في حياتنا.