مدير مايكروسوفت مصر : ننفذ إستراتيجية من 4 محاور لمواكبة التحول الرقمي

قالت ميرنا عارف ، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر ، إن مشاركة الأخيرة فى معرض ومؤتمر "كايرو آى سي تي" هذا العام تأتي تحت شعار "مايكروسوفت تحب مصر" والذي يرتكز على 4 محاور هي تمكين التحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي…

قالت ميرنا عارف ، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر ، إن مشاركة الأخيرة فى معرض ومؤتمر “كايرو آى سي تي” هذا العام تأتي تحت شعار “مايكروسوفت تحب مصر” والذي يرتكز على 4 محاور هي تمكين التحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي والمسئولية المجتمعية من خلال التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة على هامش الدورة 25 من معرض ومؤتمر “كايرو آى سي تي” والذي تختتم فعالياته اليوم .

وكشفت “عارف” عن موافقة مجلس الوزارء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التعاقد مع “مايكروسوفت”، لتوفير الرخص والخدمات اللازمة لتشغيل مركز البيانات الموحد للعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات المُواكبة لانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى الحي الحكومي ،فضلا عن مشروع المتحف المصري الكبير وما يتضمنه من تقنيات مبتكرة منها السحابة الذكية والذكاء الاصطناعي، من أجل ترسيخ المعلومات بالزوار وتمكينهم من الانغماس في تجارب تعليمية وثقافية ممتعة مثل الموقع الإلكتروني للمتحف مما سيجعل منصة المتحف الرقمية شاهداً عصرياً للآثار القديمة.

وألمحت إلي التعاون مع وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر شركة لينك ديفلوبمنت لتطوير منصة العدالة الرقمية اعتمادا على إمكانيات تقنية “D365” لرقمنه كافة العمليات والخدمات القضائية وتكاملها حيث يمكن رفع القضايا القانونية ثم إدارتها بشكل إلكتروني يشمل إسناد وتوزيع القضايا وتحديد مواعيدها وتحويلها واستئنافها وغلقها وغيرها.

بالإضافة إلي التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب تدشين منظومة الإيصال الإلكتروني، لتقديم خدمات إلكترونية مالية مدعومة بأحدث التقنيات التكنولوجية من أجل تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية”eTax ” التابعة لوزارة المالية من أجل تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في حلول النظم الضريبية المصرية، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي والشمول المالي.

وتابعت إن الفترة الماضية شهدت أيضا تعاون مايكروسوفت مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب من خلال تدشين منظومة الإيصال الإلكتروني، لتقديم خدمات إلكترونية مالية مدعومة بأحدث التقنيات التكنولوجية من أجل تطوير وميكنة المنظومة الضريبية.

إلي جانب مشروع “هدهد” بالتعاون مع وزارة الزراعة وهو عبارة عن المساعد الذكي للمزارع المصري” وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية مبني على تقنية الذكاء الاصطناعي. التطبيق يوفر محتوى إرشادي رقمي حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم ليخدم 5 ملايين مزارع في 70% من الأراضي الزراعية في مصر.

علي صعيد آخر ، تمكنت مايكروسوفت من بناء أول منصة تعليمية عن بعد لوزارة التعليم العالي المصرية تغطي أكثر من 27 جامعة وتضم 2.8 مليون طالب حيث قمنا بالتعاون مع “وزارة التعليم العالي” و “المجلس الأعلى للجامعات لخدمة 27 جامعة حكومية في مصر من خلال” بناء بوابة مركزية تجمع جميع الطلاب والأساتذة والموظفين بموقع موحد”.



