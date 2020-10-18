مدير ماكدونالدز مصر : وفرنا 15 مليون جنيه لتطوير 51 حضانة أهلية

ويأتي ذلك نتيجة التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية خير وبركة، والذي يأتي تأكيدا على مجهودات الشركة في تحقيق التنمية المستدامة على مدار الـ26 عاما الماضية

قال علاء فتحي، مدير عام شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر، إن شركته انتهت من تطوير 165 فصلا في 51 حضانة أهلية، بتكلفة 15 مليون جنيه، وهي نتيجة التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية خير وبركة، والذي يأتي تأكيدا على مجهودات الشركة وريادتها في تحقيق التنمية المستدامة على مدار الـ26 عاما الماضية.

وأضاف أن المشروع استطاع تقديم الخدمات لأكثر من 2400 أسرة ونجحنا في تحقيق خطوة هامة في تهيئة المناخ التعليمي المحيط بالطفل، وذلك عن طريق خلق بيئة تعليمية تتوافر بها أنشطة ملهمة ووسائل تعليمية هادفة ومبتكرة تساهم في تطوير مهارات الأطفال من عمر يوم الى 4 سنوات وتحفيز قدرتهم على الإبداع.

‏‎ويهدف برنامج تنمية الطفولة المبكرة إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم، حيث قامت ماكدونالدز مصر بتجديد وإعادة تأهيل 165 فصل حضانة تابعة لجمعيات أهلية في المناطق الأكثر احتياجا بمحافظة القاهرة،بالإضافة إلى تدريب القائمين على رعاية الأطفال ورفع الوعي بأهمية التعليم ما قبل المدرسي.

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‏‎ويتضمن التعاون المشترك تطبيق مناهج ونظم تربوية حديثة وفقا لمعايير الجودة المحلية والدولية التي تؤدي للنمو العقلي والنفسي والبدني والاجتماعي السليم للطفل.

ولم يقتصر المشروع على الأطفال فقط، بل شمل تدريب وتوعية 365 من الميسرات ليتعرفوا على خصائص نمو الطفل فى مرحلة الحضانة، وتحديد سبل التعامل مع الأطفال بطرق وأساليب تتناسب مع الفروق الفردية.

كما يتضمن المشروع تدريب جزء من الميسرات على استقبال أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الحضانات تماشيا مع اتجاه وزارة التضامن الاجتماعي ودمجهم في المجتمع وتطوير قدراتهم.