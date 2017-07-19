مدير مؤسسة برشلونة يتفقد بعض المنشآت الرياضية بمطروح

معتز محموداستقبل اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مارك إيالا المدير المسئول بمؤسسة برشلونة العالمي في إطار الزيارة التي يقوم بها لمحافظة مطروح لتنفيذ أحد البرامج الخاصة بالمؤسسة على أرض مطروح. وتم خلال اللقاء بحث قيام مؤسسة برشلونة بتدريب 200 طفل من الناشئين من سن 7 سنو

معتز محمود

استقبل اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مارك إيالا المدير المسئول بمؤسسة برشلونة العالمي في إطار الزيارة التي يقوم بها لمحافظة مطروح لتنفيذ أحد البرامج الخاصة بالمؤسسة على أرض مطروح.



وتم خلال اللقاء بحث قيام مؤسسة برشلونة بتدريب 200 طفل من الناشئين من سن 7 سنوات وحتى 16 سنة، وقضاء فترة معايشة، بالإضافة إلى تدريب عدد من مدربي كرة القدم بمطروح من خلال خبرة إسبانية.



وعرض مارك إيالا بأن المؤسسة تقوم بتدريب الناشئين من 7 سنوات وحتى 16 عاما ليس على مهارات كرة القدم فقط، ولكن على المهارات السلوكية، وتأهيل القدرات والمبادئ لدى النشأ.



وأضاف بأنه تم اختيار محافظتي القاهرة ومطروح من أجل البدء في تنفيذ البرنامج مقدما الشكر لمحافظ مطروح على حفاوة الاستقبال وحسن التعاون.

ومن ناحية أخرى، قام مارك إيالا بتفقد عدد من الملاعب مدينة مرسى مطروح يرافقه مسئولي الشباب والرياضة بالمحافظة بمتابعة إمكانيات الملاعب بالمحافظة.



ومن جانبه، أكد اللواء علاء بأن المحافظة لم تدخر جهدا في دعم الرياضة والرياضيين بالمحافظة من خلال تلبية مطالب كل الأندية الرياضية.

وأضاف أنه حاليا يتم الانتهاء من رفع كفاءة القرية الأولمبية ليصبح لأندية مطروح استاد، موجها الشكر للقائد العام للقوات المسلحة على موافقته استخدام القرية الأوليمبية ليكون ملعب نادي الرجاء ممثلا للمحافظة في الموسم المقبل بالدوري الممتاز.