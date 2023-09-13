مدير كوترا: وفد كوري يزو مصر ويبحث فرص التصدير وقرار الاستثمار يأتي لاحقا

يزور وفد أعمال كوري جنوبي مصر في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري، هو الأول منذ تفشي جائحة كورونا ، ويعمل في مجالات توليد الطاقة والمعدات الكهربائية لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري المشتركة، وفقًا لسوخو لى، المدير العام لمكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة”كوترا”.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن الوفد يتكون من 7 شركات، أبرزها هي شركة كوريا الجنوبية الشرقية للطاقة المحدودة (إحدى الشركات التابعة لشركة كوريا للطاقة الكهربائية الحكومية – كيبكو) و6 شركات أخرى.

اجتماعات عمل

وتابع أن كوترا رتبت اليوم الأربعاء اجتماعات عمل فردية للشركات الكورية مع حوالي 30 شركة مصرية بارزة من بينها شركة السويدي، مؤكدا أن هذا الحدث فرصة جيدة للشركات الكورية والمصرية للتعاون في مجال قطع الغيار والمعدات لمحطات توليد الطاقة.

مشيرًا إلى أن الوفد سيعقد مناقشات مع المشتريين المصريين للتعاقد على التصديرللسوق المحلية، على أن يتم تحديد قرار الاستثمار في فترة لاحقة

وقال إنه بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، سيقوم عدد من شركات الوفد التجاري بزيارة محطة كهرباء العين السخنة صباح غد الخميس للوقوف على ما تم إنجازه من أجل تشجيع الشركات الكورية الجنوبية على التعاون والاستثمار في مشروعات الكهرباء في مصر.

وأكد أن كوريا الجنوبية ومصر يعتبران شريكين على المستوى الاقتصادي حتى قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1995، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء وكالة كوترا-التابعة للقسم التجاري بالسفارة الكورية- في القاهرة في عام 1974، أي قبل 21 عامًا من قيام علاقاتهما.

وقال إن 4 من الشركات المشاركة كانوا زاروا الكويت قبل مجيئهم لمصر لبحث التعاون المشترك.

زيارة السفيرالكوري

وزار السفيرالكوري بالقاهر كيم يونج هيون، الاجتماعات التي نظمتها الوكالة الكورية للشركات اليوم .

وكان سوخو لى ، صرح لـ”المال” مؤخرًا إن إجمالى الاستثمارات الكورية العاملة فى السوق المحلية سجل حتى نهاية يوليو من العام الجاري نحو 810 مليون دولار، مشيرًا إلى أن حوالي 40 شركة كورية تعمل بنشاط من بينها سامسونج إلكترونيكس، وإل جي إلكترونيكس، وهيونداي روتيم، وغيرها.

وقال في تصريحاته السابقة إن قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية تراجعت خلال الفترة منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية يوليو الماضى بنسبة %21.8 مسجلة نحو 599 مليون دولار، مشيرًا إلى انخفاض صادرات بلاده إلى القاهرة بنسبة %19.3 خلال نفس الفترة لتبلغ 776 مليون دولار.