مدير كوترا الكورية لـ«المال»:«بيوكسان» للنقل تعتزم المنافسة على مشروع تحديث خط السكك الحديد «الأقصر – السد العالي»

قال سوخو لى، المدير العام لمكتب الوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة فى مصر «كوترا»، إن شركة بيوكسان العاملة فى قطاع النقل مهتمة بإعداد دراسات جدوى عن مشروع تحديث خط السكك الحديد الأقصر – السد العالي، وتستهدف التقدم فى المناقصة الخاصة به.

وأضاف فى حوار مع «المال»، على هامش الندوة التى نظمتها الوكالة الكورية مؤخرًا حول التعاون فى مشروعات تطوير البنية التحتية بين القاهرة وسيول، إن شركات كورية عاملة فى مجالات الهندسة والبنية التحتية شاركت فى المناقصات التى طرحتها الحكومة لتنفيذ المشروعات الجارية.

وأضاف «سوخو لى» أن شركات بلاده ليس لديها الكثير من المعلومات عن مشروعات الإنشاءات بالسوق المصرية، مؤكدًا أن الوزارات المصرية داعمة لأى حدث تنظمه الجهات والهيئات الكورية بمصر.

وقال إن أبرز الشركات التى شاركت فى الندوة هى هيونداى روتم ودوسان وبيوكسان للنقل.

وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمارات الكورية السوق المحلية، قال إن الإحصاءات الخاصة بها تختلف من جهة لأخرى، لكن وفق إحصاءات سيول تراوحت توسعاتها من 3 إلى 4 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، وهى توسعات قامت بها شركات مختلفة، مثل سامسونج على سبيل المثال.

كما أشار إلى مشروع المبادرة المشتركة الذى تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به بين شركتى العربى المصرية، وشين إستيل الكورية لتصنيع منتجات استهلاكية للالكترونيات.

وقال «سوخو لى» إنه من الصعب التنبؤ بحجم تدفقات الاستثمارات بالسوق المحلية بنهاية العام الحالى فى ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية العالمية وتدابير الاستيراد التى وضعتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

ونوه بأن شركات بلاده -ومن بينها إل جي، وهيونداى وسسامسونج- لديها مشكلة فى تدبير أو الحصول على المواد الخام، مضيفًا أن السفارة الكورية تجرى اتصالات مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأرسلت خطابًا للبنك المركزى المصرية للإسراع بالإجراءات الخاصة بالمواد الخام.

الصادرات المصرية لسيول قفزت %156 فى أول 7 أشهر

أما فيما يتعلق بحركة التجارة الثنائية بين الطرفين، وتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية عليها حاليًا، قال إنه حتى نهاية شهر يوليو الماضى ازدادت الصادرات الكورية لمصر بنسبة %2.8 فى حين قفزت الصادرات المصرية بنحو %156 بصورة دراماتيكية، بسبب زيادة صادرات الغاز الطبيعى والنافتا «البترول».

وأشار «سوخو لى» إلى مؤشرات التجارة الثنائية بين الطرفين كانت جيدة خلال الشهور الأولى من العام الحالي، وقريبة من المحققة العام الماضي، لكن فى الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين تأثرت الصادرات الكورية للسوق المحلية نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية.

ونوه بأن بلاده تواجه أزمة فى شراء الغاز الطبيعى من روسيا نتيجة اندلاع الحرب والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو، وبالتالى البحث عن مصادر أخرى بديلة لتوفيره، ومنها مصر.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن «كوترا»، يعتبر حجم التجارة المشتركة الذى تم تحقيقه العام الماضى الأعلى فى تاريخ البلدين منذ 2016، ويقترب من المعدل الذى تم تحقيقه عام 2018 والبالغ 2.160 مليار دولار.

وكشف أن شركات بلاده مثل sk energy تعمل مع الحكومة المصرية لاستيراد الغاز الطبيعى منها.

وأضاف «سوخو لى» أن إجمالى حجم التبادل التجارى بين القاهرة وسيول سجل بنهاية العام الماضى 2.3 مليار دولار، مرجحاً أن يظل ثابتًا عند نفس الحجم العام الحالي، لكن ستكون هناك زيادة كبيرة فى الصادرات المصرية.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلوغ إجمالى قيمة التجارة الثنائية بين القاهرة وسيل خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالى نحو 1.4 مليار دولار، مقابل 853.9 مليون فى الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووفقًا لبيانات النشرة، سجلت الصادرات الكورية لمصر نحو 849.026 مليون دولار، مقابل 668.887 مليون خلال فترة المقارنة السابقة، بزيادة قدرها 180.139 مليون دولار.

على الجانب الآخر، ارتفعت الصادرات المصرية لسيول الى 564.185 مليون دولار خلال الفترة من يناير الى مايو الماصيين مقابل 185.100 مليون، بارتفاع قدره 379.085 مليون خلال تلك الفترة.

وأشار إلى إعلان بلاده مطلع العام الحالى توفير مليار دولار تسهيلات لمصر لصالح تنفيذ مشاريع مختلفة.

ووقع الرئيس الكورى مون جين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لمصر، أواخر يناير الماضى، عدة مذكرات تفاهم، وهى القيام بدراسة مشتركة حول مدى جدوى الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين، وأخرى للتعاون المالى مع صندوق التعاون الإنمائى الاقتصادى للفترة من 2022 إلى 2026 بقيمة مليار دولار، إلى جانب وثيقة ترتيبات بين حكومتى البلدين بشأن قرض صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديد سكك حديد مصر – الأقصر والسد العالى بقيمة 251 مليونًا، ووثيقة خطابات متبادلة بشأن منحة لا تُردَّ بقيمة 7.9 مليون.

وعرضت الحكومة المصرية خلال الندوة على عدد من الشركات الكورية تعزيز فرص التعاون المشترك بقطاعات النقل والموانئ، بحضور عدد من ممثلى الوزارات كوزارتى التعاون الدولي، والنقل، بجانب الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس شركة القاهرة للعبّارات.

ونظمت الهيئة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار «كوترا»، يوم الثلاثاء الماضي، بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، وبنك التصدير والاستيراد الكوري، ندوة حول التعاون فى مشروعات تطوير البنية التحتية بين القاهرة وسيول.

وأعلنت شركة هيونداى روتيم فوزها بالمناقصة التى طرحتها الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل المصرية لتوفير قطارات أنفاق للخطَّين الثانى والثالث وإنتاجها محليًّا بنحو 656 مليون دولار.

وبحسب بيان صحفى صادر عن سفارة كوريا، الأسبوع الماضي، ستوفر شركة هيونداى روتيم عربات قطار للخطين الثانى والثالث حتى عام 2028، وستتحمل مسئولية صيانة العربات لمدة 8 سنين بعد انتهاء فترة الضمان، كما ستقوم الشركة بإنتاج عربات قطار محليًّا، فضلًا عن نقل التكنولوجيا إلى مصر، وذلك بالتعاون الإستراتيجى مع الشركة المصرية الجديدة لإنتاج قطار «NERIC».