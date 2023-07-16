مدير «كريم مصر» : 20% إلى 25% من الرحلات تسدد باستخدام البطاقات البنكية

قال وائل إبراهيم مدير شركة كريم مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول ، إن أكبر مشكلة تواجه عملاء خدمات النقل التشاركي حاليا في مصر هي سؤال السائقين دائما عن طريقة سداد تكلفة الرحلة سواء نقدا أو باستخدام البطاقات الائتمانية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركتي باي سكاي لحلول المدفوعات الإلكترونية وكريم مصر للإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة بينهما.

وأوضح إبراهيم أن شركته تسعي باستمرار لإتاحة سيولة نقدية في متناول يد الكابتن لتغطية مصروفاته اليومية ، لافتا إلى أن الشراكة مع باي سكاي لحلول المدفوعات تأتي في إطار تعزيز مبدأ الشمول المالي في مصر.

وأضاف أن 20% إلى 25% من تكلفة الرحلات المنفذة علي منصة كريم يتم دفعها باستخدام البطاقات البنكية ، مبينا أن التعاون مع باي سكاي يتضمن إتاحة كروت يلا سوبر اب للكابتن والذين سيتمكنون أيضا من سداد نسب العمولة عن الرحلات المستحقة المنفذة ، ومخطط لرفع هذه النسبة إلي 60% خلال السنوات المقبلة.

وفي سياق متصل ، لفت محمد شبل مدير قسم العمليات في شركة كريم مصر إلى أن 30% من دخل كابتن الشركة يتم إنفاقها علي شراء البنزين ومن ثم يبحث السائق دائما علي سيولة نقدية ، مشيرا إلي أن التعاون مع باي سكاي يرتكز علي إدارة النفقات والمصروفات الخاصة بالكابتن.