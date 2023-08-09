مدير كانون في وسط وشمال إفريقيا : 24% زيادة في حجم استثماراتنا بمصر آخر 3 سنوات



كشف سوميش أدوكيا مدير شركة كانون اليابانية في منطقة وسط وشمال إفريقيا عن زيادة حجم استثماراتها بمصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 2019 إلي 2022 بنسبة تصل الي 24% ، وتخطط الشركة لزيادة هذه النسبة خاصة مع تبني الحكومة خططاً طموحة في مجال التحول الرقمي وذلك علي مستوي الحملات التسويقية وزيادة عدد موظفيها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأربعاء ، والخاص بإطلاق أول مركز اتصال لخدمة عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مصر .



وقال أدوكيا إن شركته قررت إنشاء ذراعا استثماريا لها في إفريقيا خلال يناير 2016 ، موضحا أن كانون تحقق نموا سنويا في أسواق القارة السمراء بنسبة تصل إلي 17%.



وأكد أن مركز خدمة العملاء الجديد سيضم موظفين محليين وسيحمل رقم خط ساخن 17103 ، لافتا إلي وجود أوجه تشابه كبيرة بين السوقين المصرية والهندية من حيث التقاليد الثقافية والعادات الغذائية.

وألمح الي أن الشركة كانت تدير عملياتها في القارة السمراء من خلال مكتب لها في جنوب إفريقيا أو مدينة دبي ، منوها أن قارة إفريقيا تمتلك إمكانيات هائلة وفرص نمو واعدة .



وذكر أن شركته طورت استراتيجية لتعزيز عملها بالسوق الإفريقية علي رأسها إنشاء مكتب في مصر وتعيين موظفين محليين قادرين علي فهم متطلبات المستهلك واحتياجاته ، معتبرا أن مصر تحتل مركزا محوريا في جدول أولويات كانون،

وتابع أن المركز الجديد سيضم 4موظفين كمرحلة أولي وسيساعد المستهلك المصري في اختيار منتجات كانون ومعرفة مراكز الخدمة الأقرب له للتعامل مع محفظة الحلول المقدمة للعميل .



واستطرد ؛ تستحوذ كانون علي 85% من مبيعات سوق الكاميرات الرقمية الاحترافية حول العالم .

وأضاف توشيار فاشنافي مدير التخطيط الاستراتيجي للشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط أن المركز يعكس اهتمام الشركة بالسوق المحلية ويعزز من استراتيجية كانون نحو القرب من العميل .