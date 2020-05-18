مدير كارفور: ارتفاع الطلب على الأطعمة المعلبة بسبب تخزين العملاء خلال أزمة كورونا

قال جان لوك جرازياتو، مدير كارفور مصر لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، إن المتاجر شهدت ارتفاعًا فى الطلب على الأطعمة المعلبة، نظراً لقيام العملاء بتخزين أغذية معلبة أكثر من المعتاد خلال هذه الفترة الاستثنائية خاصة بعد أزمة كورونا.

وأضاف فى حواره لـ«المال»، أن مهمة كارفور طوال شهر رمضان تمثلت فى ضمان حصول العملاء على كل المنتجات ذات القيمة العالية، وبأفضل الأسعار فى السوق، بما يناسب فئات الدخل المختلفة، إضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من السلع الضرورية ومواد التنظيف لتلبية احتياجات العملاء.

خصصنا العروض الترويجية فى رمضان للمساعدة فى مكافحة الوباء

وأوضح أن كارفور خصص عروضه الترويجية فى رمضان للمساعدة فى مواجهة فيروس كورونا، وبالتالى فإن العروض تشمل المنظفات، والصابون، ومواد التعقيم من مختلف الأنواع لتكون فى متناول الجميع.

ولفت إلى أن شهر رمضان الكريم من أكثر الفترات نشاطاً لدى كارفور من حيث العروض والمبيعات، وفى الواقع تبدأ التحضيرات له قبل موعده بحوالى ستة أشهر، فمهمتنا توفير جميع احتياجات العملاء فى مصر.

وتابع جرازياتو، مدير كارفور مصر: نقوم بتحديد أولوياتنا وفقاً لمتطلّبات العملاء، حيث يتم التحضير لشهر رمضان وتجهيز متاجرنا بناءً على أنماط استهلاك العملاء فى الفترة نفسها من العام السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار دراساتنا التى تساعد فى توقّع اتجاهات الاستهلاك فى السوق، خصوصاً فى ظل الأوضاع المتغيرة، كالوضع الذى نمر فيه الآن.

وأشار إلى أن كارفور يسعى إلى توفير أكبر مجموعة من السلع الأساسية فى قائمة تسوق كل عائلة مصرية كالأرز، والدقيق، والمكرونة، والزيت، إضافةً إلى المشروبات بجميع أنواعها، مع ووضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لذلك.

ومن أجل ضمان توفير أفضل العروض للعملاء، أوضح جرازياتو أن متاجر كارفور تحرص على التعاون بشكل وثيق مع شركائها من الموردين المحليين، والإعلان عن العروض الترويجية المميّزة عبر منشورات إعلانية مختلفة لضمان حصول العملاء على أفضل العروض، وكذلك قدرة الموردين أيضاً على الاستفادة من التواجد فى كارفور.

وأشار الى أن صناديق كارفور الرمضانية تعد من أهم المبادرات التى يتم تقديمها لضمان توفير أفضل المنتجات بأفضل الأسعار فى السوق.

وأضاف جرازياتو: نقوم بذلك بالشكل الذى يضمن إتاحة السلع لعملائنا طوال الموسم وبأسعار ملائمة.

توفير الباقات الرمضانية بنفس أثمان السنة الماضية دون تغيير

وأكد أن جميع متاجر كارفور مصر مجهزة بكل المنتجات الأساسية التى يحتاج إليها عملاؤنا، كما نقوم بتوفير الباقات الرمضانية بنفس أسعار العام الماضى دون تغيير، وأحب أن أطمئن عملاءنا: «لدينا مخزون استراتيجى يكفى للجميع».

ولفت إلى توافر العديد من المنتجات المتعلقة بصناعة الياميش فى متاجر كارفور مصر مثل جوز الهند المستورد من إندونيسيا، والزبيب الإيراني، والقراصيا المستوردة من الأرجنتين.

لا زيادة فى أسعار الياميش خلال الموسم الحالى

عن أسعار ياميش رمضان العام الحالى، أوضح جرازياتو أنها متقاربة جدًّا لما كانت عليه فى العام السابق، مؤكدا أنه لن تطرأ أى زيادة عليها خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى قيام كارفور بتجهيز «شنطة رمضان» بأسعار مناسبة، خاصّةً فى الوضع الحالي، إلى جانب إطلاق مبادرة «كلنا واحد» بالتعاون والتنسيق مع الحكومة المصرية لتوفير كل السلع الأساسية لعملائنا بأسعار تناسب الجميع.

وعلى صعيد العمل وسط أزمة كورونا، قال مدير كارفور مصر: «صحة وسلامة موظفينا وعملائنا تبقى على رأس أولوياتنا، ونحن نتّبع بشكل دقيق إرشادات الحكومة المصرية لتقليل الازدحام فى متاجرنا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وضع لافتات إرشادية للمترددين على مختلف فروعنا لحثهم على ترك مسافات آمنة أثناء التسوق

وتابع جرازياتو: بناءً على الإجراءات الوقائية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية، نحثّ عملاءنا على الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بينهم تجنبا لانتقال العدوى، كما قمنا بوضع لافتات إرشادية فى مختلف فروعنا لحث العملاء أثناء التسوق.

وأشار إلى أن كارفور قام بتطوير خدمات المتجر الإلكتروني، وزيادة القوة العاملة فى مختلف مراحل التسوق خلاله، لمواكبة الزيادة الكبيرة فى حركة البيع عبر الإنترنت، والتى تضاعفت أكثر من 6 مرات منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

ولفت الى أنه تتم مراقبة آخر المستجدات المتعلقة بمرض «كوفيد 19»، فى ظل اتباع الإرشادات المقدمة من قبل الهيئات الصحية الرسمية للحد من انتشار الفيروس، وسط إجراءات احترازية للحفاظ على أعلى مستوى ممكن من معايير الصحة والسلامة.

وأشار إلى عدم تخفيض رواتب العاملين فى كارفور جراء تلك الأزمة، مؤكدًا حرصهم على الحفاظ على وظائفهم وصرف رواتبهم فى المواعيد المحددة دون أى تخفيضات أو تأخير.

وقال « مؤخراً حرصنا على زيادة عدد زملائنا داخل كل الأفرع لتعزيز عمليّات النظافة والتعقيم، لضمان تلبية متطلّبات العملاء المتزايدة.

تطوير خدمات متجرنا الإلكترونى لمواكبة الزيادة الكبيرة فى حركة البيع عبر الإنترنت

وعلى صعيد خطة كارفور للبيع أونلاين، ومستهدفاتها العام الجارى، قال جان لوك جرازياتو: «شهدنا زيادة كبيرة فى الطلبات وعمليات الشراء عبر الإنترنت من خلال تطبيق الأجهزة الذكية والموقع الإلكترونى لدى كارفور».

وتابع: قمنا بإعادة تنظيم العملية التجارية عبر الإنترنت مع الإقبال الكبير داخل المتاجر وعبر المنصّات الإلكترونية، إلى جانب زيادة عدد زملائنا داخل الفروع المختلفة لضمان مستوى عالٍ من التنظيف العميق والتعقيم المستمر طوال اليوم.

وعن حجم مبيعات كارفور من المنظفات ومواد التعقيم الفترة الماضية، أشار جرازياتو، إلى أن هناك تغيرًا كبيرًا فى حجم مشتريات العملاء خلال الفترة الأخيرة، بسبب الوضع الحالي.

ولكنه أكد امتلاك كارفور مخزوناً وفيراً من السلع يتم ضخها بشكل مستمر لفروع المختلفة فى مصر لضمان تلبية متطلبّات العملاء بشكلٍ كامل.

يشار إلى أن كارفور تعد من أكبر سلاسل الهايبر ماركت فى العالم، التى أطلقتها شركة ماجد الفطيم فى المنطقة فى العام 1995، وتمتلك امتياز الاستخدام الحصرى لعلامة كارفور التجارية فى 37 سوقًا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتدير شركة «ماجد الفطيم» حاليًا أكثر من 270 متجر كارفور لتلبية حاجات 750 ألف عميل يوميًا، ويعمل لديها أكثر من 37 ألف موظف.

وتقوم كارفور بإدارة نماذج مختلفة من المتاجر، إضافة إلى خيارات عديدة للتسوق عبر الإنترنت من أجل تلبية الطلب المتزايد من قاعدة عملائه المتنوعة، تماشيًا مع التزام العلامة التجارية فى توفير أوسع مجموعة من المنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية.

وانطلقت كارفور فى مصر عام 2002، ويعمل لديها أكثر من 6000 موظف