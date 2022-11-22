مدير «فودكس مصر» : 100 مليار جنيه حجم استثمارات حلول إدارة المطاعم بالسوق المصرية

كشف بلال زهران مدير عام شركة فودكس مصر ، عن وصول حجم الاستثمارات في حلول إدارة المطاعم بالسوق المصرية إلى 100 مليار جنيه ، بنسبة نمو خلال آخر عام تصل إلي 63%.

جاء ذلك علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة باي موب لحلول المدفوعات اليوم الثلاثاء لتوقيع اتفاقية شراكة مع فودكس مصر بالتعاون مع بنك مصر.

وقال زهران إن شركته بدأت نشاطها في السعودية خلال عام 2014 في تطوير أنظمة تكنولوجية لإدارة المطاعم ثم توسعت بعد ذلك في أعمالها عبر إضافة منتجات جديدة مثل منصة فودكس باي من أجل توفير الوقت وإدارة المطاعم بشكل أكثر فعالية.

وألمح إلى أن فودكس تتواجد حاليا في أسواق الإمارات والكويتي والأردن ، معتبرا أن توجه عدد من اللاعبين الإقليميين للسوق المصرية للقطاع مؤشر جيد على وجود تنافسية شديدة.

ولفت إلي أن الدراسات التسويقية التي أجرتها الشركة خلال النصف الأول تؤكد أن السوق المصرية مازال تستوعب لاعبين جدد بما يسهم في زيادة وعي العملاء ، منوها أن أكبر شركة في سوق حلول إدارة المطاعم بمصر تستحوذ حاليا علي 8% فقط

وألمح إلي أن الشراكة مع باي موب تستهدف تحويل 60% من المطاعم للمنظومة الإلكترونية بعد مرور 6 شهور ، منوها بأن فودكس تتيح حل الكتروني للمطاعم مقابل اشتراكات .

وذكر أن بعد مرور 6 شهور تحويل 70% من المطاعم للعمل بالمنظومة الكبيرة.