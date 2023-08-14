مدير فنادق «بياك أوتيل» السعودية: نستهدف تنفيذ تأشيرات لنحو 300 ألف معتمر

قال محمد السيد، مدير عام فنادق بياك أوتيل التابعة لمجموعة قافلة التوحيد السعودية لخدمات المعتمرين، إن مصر من أكبر الأسواق العربية في نشاط العمرة.

وأضاف السيد في تصريحات لـ”المال”، أن المجموعة تستهدف تنفيذ تأشيرات وخدمات لنحو 300 ألف معتمر من جميع أنحاء العالم خلال موسم العمرة الجديد لعام 1445ه.

وتابع أن الشركة نفذت تأشيرات وفقًا لتصاريح العمرة الرسمية خلال الموسم الماضى بواقع 177 ألف معتمر، منوها بأنه بلغت حصة مصر منها نحو 8 آلاف معتمر.

ولفت إلى أن المجموعة تستهدف زيادة نشاطها في مصر من خلال العمل مع الـ 5 وكلاء التى تمثل حصة الشركات السعودية في كل دولة خارج المملكة مقارنة بالعمل مع وكيل واحد خلال الموسم الماضى.

وأشار إلى أن المجموعة تمتلك فندقين في مكة المكرمة، بالإضافة إلى تعاملها مع حوالى 26 فندقًا في مكة والمدينة المنورة.

وعن أسعار العمرة للموسم الجديد في السوق المصرية، قال إنه لم تُحدد بعد ومن المقرر خلال الأسبوعين المقبلين تحديدها.

وفي سياق متصل، أشاد مدير عام فنادق بياك أوتيل، بالتسهيلات التى أقرتها المملكة العربية السعودية فيما يخص إصدار التأشيرات وتنوعها، موضحا أن الشركات لم تتضرر منها.

ومن الجدير بالذكر، أن مجموعة قافلة التوحيد الدولية حصلت على تصريح وزارة الحج والعمرة رقم 1250 بنشاط تنظيم قدوم وخدمات المعتمرين والزوار من الخارج، كما حصلت على ترخيص الهيئة العام للسياحة والآثار بنشاط تنظيم الرحلات السياحية بتنفيذ الخدمات الفندقية والنقل وتأجير السيارات، التأمين الطبي وخدمات الإعاشة والإرشاد السياحى والترفيه، بالإضافة إلى حصولها على سجل إدارة وتشغيل الفنادق.

جاء ذلك على هامش فعاليات الملتقي الدولي الثانى والعشرين للسياحة العربية والعمرة، المنعقد بالقاهرة على مدار يومى 14 و 15 أغسطس الجاري.

ويأتى الملتقي هذا العام بمشاركة أكثر من 40 شركة ووكيل سعودي وفندقا، بهدف الاستعداد لموسم العمرة الجديد 1445، وإجراء التعاقدات مع الشركات المصرية.