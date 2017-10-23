مدير غرفة التجارة الفرنسية يكشف تفاصيل لقاءات السيسي في باريس

سمر السيد: يستهل الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيارته للعاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين، بلقاء مع وفد مكون من 40 شركة فرنسية كبيرة، وبحضور محمود القيسي، ممثل الغرفة التجارية الفرنسية فى القاهرة، وفؤاد يونس، مندوب مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، يعقبها لقاء آخر مع نظيره الفرنسى إيمانو



سمر السيد:



يستهل الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيارته للعاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين، بلقاء مع وفد مكون من 40 شركة فرنسية كبيرة، وبحضور محمود القيسي، ممثل الغرفة التجارية الفرنسية فى القاهرة، وفؤاد يونس، مندوب مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، يعقبها لقاء آخر مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون.



وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لفرنسا اليوم، وتستمر حتى الخميس، وقال حسن بهنام ، مدير عام غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية بالقاهرة ، إن وفد الأعمال المصرى المشارك تضمن رجال أعمال تمت دعوتهم مباشرةً من رئاسة الجمهورية، وآخرين حضروا دون أى دعوة من مؤسسات، مضيفاً أن الغرفة لم تنظم أى وفود خلال الزيارة.



وأضاف لـ”المال”، أنه من المقرر التوقيع خلال الزيارة على عدد من مذكرات تفاهم فى مجالات عدة من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة، والتنمية المستدامة والسكك الحديدية والنقل، وتحديث عربات المترو، والصحة والسياحة .

وأشار إلى أنه من المقرر تنظيم اجتماع موسع بين وزير النقل هشام عرفات، ورئيس جمعية اتحاد رجال أعمال فرنسا “ميديف”، يوم الأربعاء، بحضور وزير التجارة والصناعة طارق قابيل.



ووفق بهنام، تهدف الزيارة لتشجيع الاستثمارات الفرنسية بمصر، ومن المقرر دعوة رجال الأعمال الفرنسيين لبدء مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، وبحث التعاون فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا والنقل، خاصةً فى ظل الإمكانيات والمزايا المحفزة للاستثمار حالياً، وأبرزها صدور قانون الاستثمار الجديد.



وعبر بهنام عن تفاؤله بأن الزيارة سيكون لها دور إيجابى فى دفع الاستثمارات الفرنسية بمصر مستقبلاً.

وذكر أن الأرقام المعلنة حول حجم الاستثمارات الفرنسية بالسوق المحلية، فى حدود 132 شركة، وبتدفقات مباشرة تبلغ 4.2 مليار يورو، توفر 35 ألف فرصة عمل؛ بينما الرقم الحقيقى أنه يوجد 408 شركة أخرى، تتعامل مع مندوبين أوموزعين أو شركاء محليين.

ووفق البيانات الصادرة عن السفارة الفرنسية أمس الأحد، احتلت فرنسا المرتبة الـ13 فى قائمة الشركاء التجاريين مع مصر فى العام الماضى 2016 ، وارتفع التبادل التجارى مع مصر خلال الـ8 شهور الأولى من العام الجارى 2017 مسجلاً 1.5 مليار يورو، وزادت صادرات فرنسا بنسبة 9.2% لتبلغ نحو 1.1 مليار يورو، بينما بلغت واردتها من مصر نحو 401.4 مليون يورو بزيادة قدرها 21% عن نفس الفترة من العام الماضى 2016.

