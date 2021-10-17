رياضة

مدير عمليات «تذكرتي» : الحصول على الجرعتين شرط شراء أي مشجع لتذكرة

تعليقا على إقرار رابطة الأندية دخول الجماهير بواقع 2000 مشجع.
المال - خاص 11:10 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 11:10 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

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أكد أحمد عبادة مدير العمليات بشركة تذكرتي أن الحصول على الجرعتين شرط شراء أي مشجع لتذكرة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، تعليقا على إقرار رابطة الأندية دخول الجماهير بواقع 2000 مشجع.

وقال عبادة : “وفقاُ لإقرار حضور المشجعين للمباريات سيكون بواقع ألف لكل نادي بإجمالي 2000 مشجع ويتم الحجز عبر “تذكرتي دوت كوم ” ومن قام بالتسجيل في الفعاليات السابقة في بطولة إفريقيا 2019 أو تحت 23 سنة لن يكون بحاجة للتسجيل مجدداً”.

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وأضاف أنه “لن يسمح بشراء تذكرة لأي مشجع دون حصوله على لقاح فيروس كورونا، قائلاً : “لازم تأخذ جرعتي اللقاح مش جرعة واحدة”.


وكشف أن إجراء إثبات حصول المشجع على اللقاح سيعلن خلال أيام عبر الصفحة الرسمية للشركة لكنه كشف أن “ ID’ الجديد سيتم تغيير شكله ليكون شاملاً لاثبات تلقي اللقاح ويسري ذلك أيضاً على المسجلين في البطولات السابقة حين لن يلجأوا للتسجيل مجدداً لكن عليهم الحصول على بطاقة “id” الجديدة.

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بقلم المال - خاص

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