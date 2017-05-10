مدير عام TN Holding يكشف كواليس عودة معرض لو مارشيه

محمد فتحى كشف أحمد طارق، مدير عام شركة طارق نور القابضة “TN Holding”، التى تضم 14 كيانا من بينها “AAPIC” المختصة بتنظيم المعارض، والتى يرأس مجلس إدارتها، عن كواليس عودة معرض “لو مارشيه لاكازا” للأثاث، والذى ينطلق غدًا من 11 إلى 14 مايو بأرض المعارض، بعد سلسلة من التأجيلات.



وقال فى تصريحات لـ”المال” إنه بعد التأجيلات التى تعرض لها المعرض خلال الأشهر الماضية، بداعى عدم توفر اشتراطات الحماية المدنية، لم يبق أمامهم سوى خيارين، أولهما الانتظار لشهر ديسمبر المقبل، والثانى الدخول فى شراكة مع كيان آخر لضمان إقامته وتجنب التأجيل مرة أخرى.



وأشار إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد اجتماعات دارت بينهم وبين الهيئة العامة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أسفرت عن توصيات الأخيرة بتشكيل لجنة من المنظمين تهدف لضبط الصناعة فى ظل المنافسة القوية بين الشركات، لإحداث حالة من الانضباط فى السوق بعد أن رأت أن كثرة المنافسة والمعارض سوف تضر بالصناعة سواء على مستوى العارضين أو المنظمين.



وتابع: بعدها طالبت الهيئة المنظمين بالجلوس سويا لإيجاد حل لتلك المشكلة، وفى النهاية تم الاتفاق فيما بيننا على الاشتراك فى معارض كبيرة، تقف فى وجه المنافسة غير القائمة على قوانين. وأوضح أن معرض “Le Marche La Casa” سيضم 190 عارضا بـ 250 علامة تجارية، على أكبر مساحة عرض فى مصر تبلغ نحو 30 ألف متر، منها 15 ألفا مساحة قاعة المعرض بالهيئة ومثلها للباركينج الذى تم استغلاله أيضا.



ومن الجدير بالذكر أن معرض لو مارشيه للأثاث كان مقرر إقامته فى الفترة من 22 حتى 25 ديسمبر 2016، لكن قبل أسبوع واحد من افتتاحه بسبب اعتراضات الجهات الأمنية على تنظيمه، بداعى عدم توافر أدوات الحماية المدنية.



وبعض مفاوضات مع الجهات الأمنية، تم الاتفاق على أن يعود المعرض فى 12 يناير 2017 لكن تم تأجيله مرة أخرى، قبل أن يتم الاستقرار على الحادى عشر من شهر مايو الجارى لإقامة المعرض.

وكشف طارق لـ”المال” أنهم لم يستردوا حتى الآن قيمة المبالغ التى تم دفعها للهيئة العامة لتنظيم المعارض نظير إقامة المعرض الذى تم تأجيله فى ديسمبر من العام الماضى، على أمل ان يتم خصمها من إيجارات معارض أخرى.

وأكد عدم تأثرهم بالتأجيلات السابقة، نافيا حدوث أى انسحابات من العارضين نظرا للقيمة الكبيرة التى يتمتع بها المعرض الذى يقام منذ عام 30 عاما – على حد قوله – والذى يتم انتظاره من العام للعام وهو ما يميزه عن اى معرض آخر.



وحول حجم الخسائر الناتجة عن التأجيلات، قال إن الخسائر تمثل قطاعا بالكامل، وليست الجهة المنظمة وحدها، مشيرا إلى أن العارضين قدروها بنحو 250 مليون جنيه حجم خسائر قطاع الأثاث ككل، لكنه لا يملك أرقاما محددة، اما عن خسائرهم كجهة منظمة رفض الإفصاح عنها، مكتفيا بانها خسائر مباشرة متمثلة فى تكلفة الإعلانات التى تم تنفيذها قبل التأجيل.



وردا على الآراء التى انتشرت مؤخرا حول وجود نية لضرب معرض لو مارشيه، قال إنه على الرغم من انها تبدو منطقية ظاهريا إلا انه لا يستطيع التأكيد أو النفى، ولكن هناك لائحة خاصة بتنظيم المعارض بالهيئة العامة المصرية للمعارض والمؤتمرات، تقول إن قطاع الأثاث يخضع لما يعرف بـ”فترة حماية” مدتها شهر كامل قبل وبعد المعرض فى القاهرة الكبرى، وتلزم فترة الحماية الجهة المنظمة بالحصول على موافقة الهيئة قبل تنظيم المعرض، وهو ما لم يتم فى “Furnex & The Home”، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إلغاء “Furnex & The Home”.

وأضاف أنهم علموا ان منظمى المعرض استندوا إلى مادة الغرف التجارية بالقانون، والذى يمنح الغرف التجارية الحق فى تنظيم معارض بموافقة الوزير المختص، وهو ما جعلهم ينظمونه بالشراكة مع المجلس التصديرى للحصول على حق تنظيمه، إلا أن هناك مادة بالقانون تشترط أن تكون موافقة الوزير خاصة بمعارض دائمة أو مراكز تدريب لا تهدف للربح، وهو ما يتنافى مع الهدف التجارى من إقامة المعرض.



ونوه بأن ذلك ينم عن وجود تضارب بين كل من الهيئة العامة للمؤتمرات والمجالس التصديرية، وأن هناك جهتين تابعتين لوزارة التجارة والصناعة، إحداهما تضع اللوائح والأخرى تخالفها، وهو أمر غير منطقى؛ من وجهة نظره.



وأكد أن مجموعة طارق نور ممثلة فى شركة “AAPIC” التابعة لها، والمنوطة بتنظيم معرض “لو مارشيه لا كازا” قامت باتباع جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة المعرض، لتفادى حدوث أى تأجيلات جديدة.