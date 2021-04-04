مدير عام منظمة اليونسكو تزور القاهرة التاريخية وأهرامات الجيزة (صور)

في إطار الزيارة الحالية التي تقوم بها أودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو لمصر، تلبية لدعوة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية والذي اُقيم مساء أمس، زارت أودري أزولاي والوفد المرافق لها القاهرة التاريخية ومنطقتي آثار سقارة وأهرامات الجيزة، رافقهم خلالها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ففي القاهرة التاريخية زاروا شارع المعز ومجموعة السلطان قلاوون ومدرسة السلطان برقوق ومتحف الفن الإسلامي.

وفي منطقة آثار سقارة زاروا مقبرة واحتي وأعمال الحفائر التي تقوم بها البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.

أما في منطقة أهرامات الجيزة، استقبلهم أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم، حيث قاموا بجولة زاروا خلالها الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.

وخلال الزيارة أعربت مدير عام منظمة اليونسكو عن سعادتها بالزيارة اليوم، وانبهارها بالحضارة المصرية العريقة.

يذكر أن أودري أزولاي كانت قد زارت فور وصولها مصر مساء أول أمس المتحف المصري بالتحرير.