مدير عام مايكروسوفت مصر تفوز بجائزة Global Leadership Award

فازت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، بجائزة القيادة العالمية في أول حفل لتوزيع جوائز منظمة المرأة في قطاع التكنولوجيا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Women in Tech Global Movement Awards for MENA Middle East & North Africa)) .

وتقدر فئة جائزة القيادة العالمية نماذج القيادة المثالية وتحتفي بها، لما لها من تأثير كبير وإيجابي على أهداف الاشخاص والمؤسسات، فقد تم ترشيح ميرنا في هذه الفئة إلى جانب هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، والمهندسة بهية الشعيبي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا، وإينات جويز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بابايا جلوبال Papaya Global، ومي مدحت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيفينتوس Eventtus.

وتقدمت عارف خلال كلمتها بعد التكريم بالشكر للقائميين على المؤتمر لتقديرهم انجازات جميع المرشحات.. وقالت: “أعتقد أن التقدير من صميم النهوض بدور المرأة في الاقتصاد الرقمي، وأنه من الضروري وجود منتديات تحتفي بإنجازات المرأة في قطاع التكنولوجيا حتى ترى الفتيات الصغيرات نماذج ناجحة وملهمة يمكنهن أن يحذوا حذوهن”.

وأضافت ميرنا: “تحفزني هذه الجائزة لتحقيق نتائج أكبر خاصةً فيما يتعلق بتقليل الحواجز التي تحول دون مشاركة النساء والفتيات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال التكنولوجيا. وتبدأ هذه الجهود بتوفير فرص متساوية للجميع، والاعتراف بالإمكانات القوية التي يحققها المجتمع الشامل”.

منظمة المرأة في قطاع التكنولوجيا (WOMEN IN TECH) هي منظمة عالمية غير ربحية تهدف إلى تمكين 5 ملايين امرأة وفتاة في مجال التكنولوجيا بحلول عام 2030.

وتنظم سبع جوائز إقليمية، تمثل أجزاء مختلفة من العالم: منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، وإفريقيا، وأمريكا. وتتألف كل جائزة إقليمية من ثماني فئات. وستصل الفائزات في كل الفئات إلى النهائيات في حفل توزيع الجوائز العالمية الذي سيُقام في دبي، في شهر أكتوبر 2022.

وتسلمت عارف الجائزة بحضور عهود خلفان الرومي – وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حسين المحمودي – الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.