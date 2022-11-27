مدير عام المجموعة: «أكورد بيزنس جروب» ترفع استثماراتها للتوسع فى الشرق الأوسط إلى 9 ملايين دولار

تعتزم «أكورد بيزنس جروب» الإماراتية لخدمات تحليل البيانات والأنظمة التكنولوجية المتكاملة ضخ استثمارات جديدة للتوسع فى أسواق منطقة الشرق الأوسط خلال العام المقبل، فضلا عن تطوير خدمات تحليل البيانات ومكافحة عمليات النصب والاحتيال الإلكترونى وخدمات قطاعى الصحة والبيئة بقيمة 2 ملايين دولار.

كشف رامى لحود، مدير عام المجموعة فى المنطقة، أن إجمالى حجم الاستثمارات الخاصة بالمجموعة سيرتفع بذلك إلى 9 ملايين دولار مقابل 7 ملايين فى 2022، مبينا أن أكورد جروب تعمل على تقديم خدماتها للقطاع المصرفى سواء المؤسسات الحكومية أو الخاصة إضافة إلى شركات الاتصالات بالمنطقة.

وأوضح لحود فى حواره مع «المال» أن المجموعة تنوى الدخول لأسواق الكويت وقطر والبحرين وعمان والأردن، كما تستهدف أيضا 4 دول أفريقية جديدة، هى أنجولا وجنوب أفريقيا والسنغال وكينيا، بينما ستعمل على تكثيف وتيرة أعمالها بأسواق مصر والإمارات والسعودية التى تتواجد بها فعليا.

وأكد أن «أكورد بيزنس» جروب لديها تعاقدات على تنفيذ مشروعات للعام المقبل منها تقديم خدمات مكافحة الاحتيال الإلكترونية وغسيل الأموال لصالح مصلحة الجمارك الأنجولية، بالإضافة إلى الاتفاق مع شركة الاتصالات الجنوب أفريقية MTN لتقديم الدعم التقنى فى 8 أسواق تقوم بتغطيتها الشركة، هى بنين وبوتسوانا والكاميرون وغانا وساحل العاج ورواندا وجنوب السودان وليبيريا.

وتابع: تمتلك المجموعة أيضا قاعدة عملاء كبيرة بالسوق السعودية فى قطاعات التأمين والجمارك والقطاع المصرفى منها شركتا «نجم» و«التعاونية» للتأمين، إضافة إلى مجموعة «أرامكو»، وتزويد بنك أبو ظبى الأول بخدمات مكافحة الاحتيال الإلكتروني، كما تتعامل المجموعة كذلك مع هيئة البيئة الإماراتية.

ونوه بأن أحد أبرز عملاء المجموعة بمصر بنك القاهرة، والبنك الزراعى المصري، وهيئة البريد، التى تقدم لها المجموعة خدمات اللمتثال Compliance services (التى تساعد المنظمات على الاطلاع الدائم بالمعايير الصناعية والحكومية وتشمل عدة مجالات منها المحاسبة وإدارة المخاطر).

وأضاف أن المجموعة قامت بالتعاقد مع عدد من الكيانات بالدول التى تعتزم التوسع بها على رأسها بنك الكويت الدولى وشركة STC للاتصالات لتقديم خدمات مكافحة الاحتيال المالى الإلكترونى علاوة على تحليل البيانات التسويقية، إلى جانب بنك البحرين الوطنى وشركة اتصالات المغرب، مبينا أن مدة التعاقدات تتراوح بين 2 إلى 3 أعوام.

ونوه بأن المجموعة قامت بالتعاقد مع هيئة السياحة الإماراتية فى أبو ظبى لتقديم خدمات التنمية البيئية المستدامة، الذى يعد أحد القطاعات الجديدة التى ستعمل بها المجموعة بداية من 2023، متابعا بأن هناك مشروعات عديدة بهذا القطاع قيد الدراسة من قبل «أكورد جروب».

وكشف عن نمو حجم أعمال المجموعة بنسبة %50 خلال العام الماضى مقارنة مع 2020 وتخطط للوصول إلى نسبة تتراوح بين 15 إلى %20 فى الربع الأخير من 2022، مرجحا زيادة حجم الأعمال فى العام المقبل بنسبة تدور بين 10 إلى %12.

على صعيد آخر، كشف عن مشاركة المجموعة للمرة الأولى فى معرض ومؤتمر Cairo ICT بهدف تعريف خدماتها للسوق المصرية وتعزيز مركزها كشريك إستراتيجى للتحول الرقمى بها وعرض أفكار المجموعة الخاصة بقطاعات التنمية البيئية والصحة.

وأضاف أن المجموعة تستهدف الترويج لهويتها الجديدة كاستشارى لحلول مكافحة الاحتيال المالى والامتثال للمعايير الحكومية، إضافة إلى محاولة توقيع شراكات مع كيانات عاملة بمجال التكنولوجيا الصحية والرعاية الصحية.

وكشف عن وجود مفاوضات لتوقيع شراكات مع 3 إلى 5 كيانات بقطاع الرعاية الصحية فى مصر خلال العام القادم –رافضا الإفصاح عن هويتها.