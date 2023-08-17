مدير عام السياحة والمصايف بمطروح يتابع توافر الخدمات على الشواطئ

أكد محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف أنه تم المرور على شواطئ منطقة الأبيض مع الاستماع لرواد الشواطئ والاطمئنان منهم على حسن التعامل وتوافر الخدمات المقدمة وأي مقترحات جديدة يمكن تطبيقها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمصطافين بالشواطئ ، وتم كذلك للتأكد من توافر الغطاسين والنظافة ودورات المياه والالتزام بأسعار الشماسي وتوفير سبل الراحة لرواد الشواطئ، والاطمئنان على عدم وجود أي تجاوزات .

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار لأعمال حملات المرور على شواطئ المحافظة التى تنظمها الادارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة للتأكد من توافر الخدمات وسبل الراحة لرواد الشواطئ من أهالي مطروح وزائريها وإزالة أي عقبات ومنع أي تجاوزات، والعمل على تحقيق مزيد من تحسين الخدمات وتقديمها بالشكل اللائق خاصة مع الاقبال السياحى الكبير الذي تشهده محافظة مطروح .

كما تم خلال الجولة المرور على عدد من المطاعم و الكافيهات المتواجدة بالمنطقة للتأكد من جودة الأطعمة والمشروبات المقدمة للمصطافين حفاظا على صحة المواطنين و سلامتهم .

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بالمرور والمتابعة المستمرة للشواطئ بمطروح مع الاطمئنان على توافر الخدمات وسبل الراحة لرواد الشواطئ من أهالي مطروح وزائريها وإزالة أي عقبات ومنع أي تجاوزات، والعمل على تحقيق المزيد من تحسين الخدمات وتقديمها بالشكل اللائق خاصة مع الإقبال السياحي الكبير على محافظة مطروح .

في هذا السياق نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف، مؤخرا حملة للمرور على عدد من شواطئ المحافظة شملت شواطئ مطروح العام والفيروز والنخيل وباب البحر وكليوباترا مع الاستماع لرواد الشواطئ والاطمئنان منهم على حسن التعامل وتوافر الخدمات المقدمة وأي مقترحات جديدة يمكن تطبيقها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمصطافين بالشواطئ .

وتم كذلك خلال المرور على عدد من الشواطئ التأكد من توافر الغطاسين والنظافة والالتزام بأسعار الشماسي وتوفير سبل الراحة لرواد للشواطئ والاطمئنان من عدم وجود أي تجاوزات .