مدير عام إسكان المحافظة: أول كومباوند فى بورسعيد بتكلفة مليار جنيه

❐ تسليم 10112 وحدة خلال 4 أعوام الأخيرة ❐ %26 نسبة تنفيذ الإنشاءات بمشروع «الكراسة الزرقاء» ❐ نقل المرحلة الثالثة من «الاجتماعى» إلى شرق مدينة بورفؤاد بسبب النزاعات ❐ تسليم 1685 «تعاونى» أبريل المقبل ❐ بنك القاهرة نجح فى حل مشكلة أبراج المحروسة بعد توقفها لأعوام ❐

❐ تسليم 10112 وحدة خلال 4 أعوام الأخيرة

❐ %26 نسبة تنفيذ الإنشاءات بمشروع «الكراسة الزرقاء»

❐ نقل المرحلة الثالثة من «الاجتماعى» إلى شرق مدينة بورفؤاد بسبب النزاعات

❐ تسليم 1685 «تعاونى» أبريل المقبل

❐ بنك القاهرة نجح فى حل مشكلة أبراج المحروسة بعد توقفها لأعوام

❐ التعويم وارتفاع أسعار مستلزمات البناء أثر على معدلات تنفيذ الإنشاءات



أمانى العزازى

كشف أحمد مرسى إسماعيل، مدير عام مديرية الإسكان فى بورسعيد، عن تفاصيل إنشاء الكومباوند الأول فى المحافظة، على مساحة 48 ألف متر مربع، وتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.

أوضح إسماعيل فى تصريح لـ«المال»، أن إحدى الجهات تتولى تنفيذ وتسويق وطرح المشروع، وفقًا لبروتوكول شراكة، أبرم بين الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، والجهة التى تتولى بدورها عمليات التنفيذ، والتسويق، والإشراف على المشروع.

أضاف أن المشروع يتضمن إنشاء فيلات بمساحة 300 متر، ووحدات سكنية بين 120 و150 مترًا، وسوق تجارية، ومول، وأماكن سياحية وترفيهية، بارتفاعات لا تزيد عن 12 مترًا، للأهمية الاستراتيجية لموقع المشروع المجاور لمطار بورسعيد، ومشروعات البترول غرب المدينة.

أوضح إسماعيل أن تكلفة المشروع تصل إلى مليار جنيه، فيما لا تقل الوحدة السكنية عن 950 ألف جنيه، وتتقاسم الأرباح بين الجهتين، بنسبة ربح لا تزيد عن %20.

يذكر أن صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة يعتبر أحد الصناديق الخاصة الذى يعتمد فى إيراداته على نسبة الرسوم التى تحصلها جمارك بورسعيد، على البضائع الواردة للمدينة، برسم المنطقة الحرة، وتوجه لإقامة المشروعات التنموية.

أشار إلى أن المديرية انتهت من تسليم 10112 وحدة سكنية، خلال الأربع أعوام الأخيرة، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، بإجمالى تكلفة الوحدة 220 ألف جنيه شاملة المرافق .

لفت إلى أن وزارة الإسكان تطرح وتدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى، وساهمت فى تنمية حركة االتشييد ببورسعيد، وحل مشكلة الإسكان التى تعانى منها المحافظة منذ 1974، بسبب ندرة الأراضى، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية المطروحة، بالقطاعين الخاص والعام.

عن الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية المطروحة فى بورسعيد، المتمثلة فى مشروعات الإسكان التعاونى، والاجتماعى، والعشوائيات، لفت إلى أن المديرية تختص بمتابعة المشروعات المسندة لشركات المقاولات، والانتهاء من تنفيذ 44 برج سكنى، بإجمالى 3909 وحدات سكنية، شرق الحاسب الآلى، منها 3005 وحدات سكنية شمال منطقة حى الضواحى والحرية، و904 وحدات سكنية بمنطقة الحرية.

والانتهاء من إنشاء وتسليم 25 برجًا كامل المرافق، و7 أبراج بالحرية، وتسليم معظمها، وإنهاء إجراءات تخصيص 452 وحدة سكنية، وجار استكمال أعمال المرافق تمهيداً لتسكينها .

قال إن المديرية انتهت من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المشروعات السكنية التابعه للإسكان الإجتماعى، بمنطقة الحى الإماراتى جنوب بورسعيد، والانتهاء من إنشاء وتسليم 4032 وحدة سكنية مكتملة المرافق، حين بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمرحله الثانية من المشروع %80، التى تشمل إنشاء 120 عمارة بإجمالى وحدات 2880 وحدة سكنية، واستكمال أعمال تجهيز الموقع الخارجى للمشروع.

أوضح أن المرحله الثالثة من مشروعات الإسكان الاجتماعى، التى كان من المقرر استكمالها بمنطقة جنوب بورسعيد، بجوار الحى الإماراتى، نقلت إلى موقع جديد على مساحة 125 فدانًا بجوار كلية التربية الرياضية، فى بورفؤاد، لتبعية الأرض لولاية هيئة الثروة السمكية، التى صدر بشأنها حكم قضائى بتبعيتها للهيئة.

أكد مدير الإسكان، أن المديرية تسلمت أرض موقع المشروع، وجار أعمال الإنشاءات تحت إشراف جهاز تعمير سيناء.

كشف إسماعيل عن أن الموقف التنفيذى لمشروع وزارة الإسكان، المعروف «الكراسة الزرقاء»، بمقدم 9 آلاف جنيه، وأن مديرية الإسكان تسلمت أرض المشروع على مساحة 125 فدانًا لإنشاء 4340 وحدة سكنية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبلغت نسبة التنفيذ %26.

أكد أن الوحدات تنفيذها ضمن 10 آلاف وحدة، خصصت لإسكان الشباب، بمنطقة شرق بورسعيد (التفريعة).

عن الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان التعاونى، قال إن دور المديرية يقتصر على إشراف، ومتابعة، وتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع، الذى بدأ العمل به فى يناير 2016، والمقرر أن ينته أبريل المقبل، بعد المهلة التى منحها مجلس الوزراء للمقاولين المضارين من قرارات تعويم الجنيه، وارتفاع مستلزمات البناء.

قال إن المشروع يشمل إقامة 68 برجًا سكنيًا، ينقسم إلى 22 برجًا استثماريًا، بعدد 880 وحدة سكنية، و42 برجًا تعاونيًا، بعدد 1892 وحدة سكنية، و4 أبراج إدارية، و4 أبراج استثمارية بمنطقة ناصر، والأمين، بإجمالى 160 وحدة، و26 برجًا تعاونيًا، بعدد 10144 وحدة سكنية، تتراوح معدلات التنفيذ بين %16 لعدد 16 برجًا، و%70 لعدد 14 برجًا.

فيما خصصت محافظة بورسعيد 11 فدانًا، فى شارع البترول، وشرق المدينة الرياضية، وشارع أسوان، لاستيعاب المواطنين المتقدمين لمشروعات الإسكان التعاونى، الذى طرحته المحافظة قبل عامين.

لفت إلى أن المحافظة وقعت بروتوكولا مع هيئة التعاونيات، فى 2013، لإقامة المشروع بمعرفة هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وتخصيص نسبة 75% منه إسكان تعاونى، و25 % استثمارى .

لفت إسماعيل إلى أن الانتهاء من تنفيذ 1200 وحدة سكنية من إجمالى 1685 وحدة تعاونية، وأن هيئة التعاونيات رفعت قيمة الدعم للمواطن المستحق للوحده التعاونية من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، ويسدد المواطن مقدم والباقى على أقساط .

ذكر أن تعثر بعض شركات المقاولات المسند إليها أعمال المشروع التعاونى، تسببت فى تأخر تسليم الوحدات، كشركات المدائن التى لم تتجاوز نسبة %50 من الوحدات المسندة إليها، من إجمالى 6 شركات، تتولى تنفيذ المشروعات السكنية بالمحافظة.

عن تأثير ارتفاع أسعار مستلزمات البناء على معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان بالمحافظة، وتوقيتات انتهاء الأعمال؛ قال إن تحريك الأسعار أدى إلى تعثر بعض المقاولين، ووافق مجلس الوزراء على منح شركات المقاولات مهلة 6 أشهر تضاف على مدة تنفيذها للعملية، وصدر قانون التعويضات، وجار صرف تعويضات للمقاولين فى التعاقدات التى أبرمت فى الفتره من مارس 2016 حتى ديسمبر 2016 ، مؤكدًا أن 2018 تشهد إعلان بورسعيد محافظة خالية من العشوائيات.

من المقرر تسليم 44 عمارة لتسكين قاطنى قرية النورس الزراعية، وإنشاء 89 عمارة فى إسكان الأمل، بديلة للعشوائيات.

أكد أن الهيئة انتهت من إنشاء وتسليم 58 عمارة لتسكين قاطنى قرى الإصلاح، وهاجوج، والجناين، وجار تنفيذ 4 عمارات استكمال المرحله الأولى، والانتهاء من تنفيذ 26 عمارة ضمن أعمال المرحله الثانية، و43 عمارة لتسكين قاطنى منطقة اللبانة.

كشف إسماعيل عن أنه بات قريبًا تسليم مشروع سكنى بديل، لمربى الماشية، قاطنى منطقة حظائر القابوطى، وعزبة أبو عوف، إجمالى 352 وحدة سكنية، و352 حظيرة، ومقرر الانتهاء منها، وتسليمها خلال العام الجارى.

أكد أن سعر الوحدة السكنية المطروحة فى إطار مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تطرحها وزارة الإسكان، تحديدها بمعرفة مجلس الوزراء، دون النظر عن التكلفة، تصل سعر الوحدة بالمرافق 135 ألف جنيه، قفزت بعد ارتفاع مستلزمات البناء إلى 180 ألف جنيه.

قال إسماعيل إن صندوق الإسكان الاجتماعى تعاقد مع بنكى الإسكان والتعمير، وبنك التنمية الصناعية، لشراء الوحدات، وسداد ثمنها للصندوق، والتحصيل من المواطن المخصص له الوحدة، على أقساط شهرية، بالسعر الذى تحدده وزارة الإسكان، فيما يقوم الصندوق بتقديم الدعم للمواطن، ويبلغ 25 ألف جنيه، تخصم من ثمن الوحدة.

أرجع إسماعيل أسباب أزمة الإسكان فى بورسعيد، وارتفاع سعر الوحدة السكنية المطروحة بالقطاع الأهلى، إلى ندرة الأراضى، وقصر طرح الوحدات السكنية على نظام البيع الفورى (الكاش )، وعدم العمل بنظام الإيجار، لارتفاع ثمن الأرض نظرا لندرتها.

قال إن سعر المتر فى «حى الشرق»-أبرز أحياء المحافظة وأرقاها- يصل إلى 90 ألف جنيه للمتر، لافتا إلى أن ارتفاع القوة الشرائية، مع توافد العديد للعمل والسكن، يؤدى إلى زيادة حجم الطلب، مقارنة بالمعروض من الوحدات السكنية.

عن أسباب تدخل بنك القاهرة، للترويج لمشروعات الإسكان المتميز، المسمى بأبراج المحروسة، التابعة للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، التى تحملت المحافظة تكاليف إنشائه؛ كشف إسماعيل، عن أن المزاد الذى طرح فيه المشروع وصل بسعر الوحدة إلى 2 مليون جنيه، ما أدى إلى تدخل بنك القاهرة، ليكون وسيطاً بين صاحب الوحدة، والمحافظة، أن يسدد قيمتها، ويقوم صاحب الوحدة بالتقسيط للبنك.

لفت إلى أن الإجراء كان حلا لإنهاء مشاكل المشروع، الذى أنشئ منذ عدة أعوام، ولم تنجح المحافظة فى تسويقه، نتيجة ارتفاع سعر الوحدة، وبيعت 205 وحدات، وباقى 58 وحدة، طرحها فى مزاد آخر قريبًا، وانتهى تسكين أبراج النزهة والفرما.

قال إسماعيل، إن المحافظة بصدد دراسة مشروع إحلال وتجديد المناطق السكنية القديمة، وتشمل 8 مناطق، فى أحياء المناخ، والسلام الجديد، والتصنيع.

وتسعى المحافظة للتفاوض مع مجموعة من البنوك، والشركات، لتتولى تنفيذ مشروع الإحلال والتطوير للمناطق القديمة، ولا تتحمل المحافظة تكاليف التطوير، وانتهت من دراسة جدوى المشروع، الخاصة باستغلال الأرض المقام عليها الوحدات، الاستغلال الأمثل.