نقل وملاحة

مدير طيران الإمارات : 80% نسب امتلاء الرحلات بين القاهرة- دبي خلال الصيف

غانم: لا توجد خطة حاليا لتسيير رحلات لمدن جديدة بمصر
دعاء محمود 6:16 م, الأثنين, 5 يوليو 21 6:16 م, الأثنين, 5 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال إبراهيم غانم، مدير طيران الإمارات في مصر وليبيا، إن الشركة تُسير حاليًّا 3 رحلات يومية بين القاهرة ودبي، بواقع رحلتين على طائرة من طراز A350، والثالثة على طائرة من طراز بوينج 777، وذلك بنسب امتلاء تصل إلى 80‎% خلال الصيف.

وأضاف غانم، في تصريحات له، خلال لقائه مع محرري “الطيران”، اليوم الاثنين، للحديث عن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة، وكيفية تعاملها مع الظروف التي فرضتها جائحة “كوفيد- 19″، أن طيران الإمارات تُشغل حاليًّا 21 رحلة في الأسبوع بين القاهرة ودبي.

اقرأ أيضا  تصدير 5 آلاف طن أسمنت أبيض إلى روسيا عبر ميناء العريش

وتابع: أن الشركة تركز حاليًّا على القاهرة كما تطلق رحلات إلى مطار برج العرب بالإسكندرية عبر المشاركة بالرمز مع شركة فلاي دبي، منوهًا بأنه لا توجد خطة حاليًّا لتسيير رحلات إلى مدن جديدة في السوق المصرية.

ولفت غانم إلى أن الجهود البيئية لطيران الإمارات تتركز على 3 مجالات هي: تخفيض استهلاك الوقود والانبعاثات، وترشيد الاستهلاك، وحماية الحياة البرّية، علمًا بأن هذا الاستثمار المستمر والبالغة قيمته مليارات عدة من الدولارات، يعتبر مشروعًا ذا أهمية كبرى بالنسبة إلى الناقلة.

اقرأ أيضا  قرار جمهوري بالموافقة على منحة البنك الأوروبي لتحديث الخط الأول للمترو
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

النقل الدولي ومصر للطيران للشحن يعقدان اجتماعا لتنشيط الصادرات المصرية جوا

معتز محمود 6:21 م, الأثنين, 5 يوليو 21

«النقل» : سيتم إزالة جميع التعديات الواقعة على حرم السكة الحديد

محمود محسن 5:36 م, الأثنين, 5 يوليو 21

إبراهيم غانم: نستعيد 90% من وجهات «طيران الإمارات» قبل كورونا بنهاية يوليو

دعاء محمود 3:48 م, الأثنين, 5 يوليو 21

مدير طيران الإمارات: نقلنا ما يزيد عن 75 مليون جرعة من لقاح كورونا

دعاء محمود 3:28 م, الأثنين, 5 يوليو 21

تصدير 5 آلاف طن أسمنت أبيض إلى روسيا عبر ميناء العريش

أماني العزازي 1:28 م, الأثنين, 5 يوليو 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 5-7-2021

مدحت إسماعيل 12:02 ص, الأثنين, 5 يوليو 21