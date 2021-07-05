مدير طيران الإمارات : 80% نسب امتلاء الرحلات بين القاهرة- دبي خلال الصيف

قال إبراهيم غانم، مدير طيران الإمارات في مصر وليبيا، إن الشركة تُسير حاليًّا 3 رحلات يومية بين القاهرة ودبي، بواقع رحلتين على طائرة من طراز A350، والثالثة على طائرة من طراز بوينج 777، وذلك بنسب امتلاء تصل إلى 80‎% خلال الصيف.

وأضاف غانم، في تصريحات له، خلال لقائه مع محرري “الطيران”، اليوم الاثنين، للحديث عن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة، وكيفية تعاملها مع الظروف التي فرضتها جائحة “كوفيد- 19″، أن طيران الإمارات تُشغل حاليًّا 21 رحلة في الأسبوع بين القاهرة ودبي.

وتابع: أن الشركة تركز حاليًّا على القاهرة كما تطلق رحلات إلى مطار برج العرب بالإسكندرية عبر المشاركة بالرمز مع شركة فلاي دبي، منوهًا بأنه لا توجد خطة حاليًّا لتسيير رحلات إلى مدن جديدة في السوق المصرية.

ولفت غانم إلى أن الجهود البيئية لطيران الإمارات تتركز على 3 مجالات هي: تخفيض استهلاك الوقود والانبعاثات، وترشيد الاستهلاك، وحماية الحياة البرّية، علمًا بأن هذا الاستثمار المستمر والبالغة قيمته مليارات عدة من الدولارات، يعتبر مشروعًا ذا أهمية كبرى بالنسبة إلى الناقلة.