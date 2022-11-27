مدير «طلبات مصر»: شركات خدمات توصيل الطعام تستحوذ على %5 فقط.. والسوق ما زالت واعدة

قالت هدير شلبى، مدير شركة طلبات مصر، إن قطاع خدمات توصيل الطعام محليًا سوق واعدة ومليئة بالإمكانيات غير المستغلة، مؤكدة أن جميع اللاعبين يشكلون حوالى %5 فقط من حجم السوق، ومن ثم تعتبر مصر ذات أولوية لدى «طلبات»، الأمر الذى يدفعها للعمل باستمرار على تطوير مزايا وخدمات جديدة لتعزيز خدماتها ودعم شركائها.

وأوضحت هدير شلبى لـ«المال» أن استراتيجية الشركة فى 2023 ترتكز على تقديم خدمات مبتكرة للعملاء من خلال إضافة مزيد من فئات المنتجات، لكى تتناسب مع جميع الأذواق، فضلًا عن مواصلة عقد شراكات مع علامات تجارية تشكل جزءا من الحياة اليومية للمستخدمين – على حد وصفها .

وأضافت أن «طلبات» تستهدف أيضًا التركيز على دخول مناطق جغرافية جديدة لخدمة ودعم المزيد من العملاء والشركاء وتنويع عروضها، لافتًا إلى أن العام الحالى شهد انتشارًا قويًا للشركة فى محافظات الجمهورية، خاصة مدن الدلتا والصعيد والقناة.

وكشفت عن قيام الشركة مؤخرا بإطلاق خدمة جديدة تحت اسم «استلم بنفسك» فى مناطق محددة دون أى تكاليف إضافية ،وتهدف إلى تمكين العملاء من تخطى قائمة الانتظار أثناء طلب الوجبات المفضلة والاستمتاع بالخصومات، علاوة على منح شركائها قيمة مضافة من خلال زيادة الإقبال على مطاعمهم بعمولات أقل أو بدون أى رسوم .

ولفتت هدير شلبى إلى أن الخدمة الأخرى التى أطلقتها الشركة هى التعويض التلقائى لتعزيز تجربة العملاء، والتى تلغى حاجة العميل للتواصل مع المنصة فى حالة تأخر الطلب ويتم تعويضه تلقائيا، مشيرة إلى أن شكاوى العملاء انخفضت خلال العام الحالى بنسبة 22% بعد تراجع وقت التوصيل بمعدل %10.2.

وألمحت إلى أن تطبيق طلبات شهد 5 ملايين عملية تنزيل عبر متجرى «جوجل بلاى» و«آبل ستور» خلال 2022، مقدرة إجمالى عدد مندوبى التوصيل بنحو 12 ألف مندوب (طيار)، معتبرة أن الشركة كمنصة تقنية محلية ينصب تركيزها على الأجل الطويل فى مواصلة دعم العلامات التجارية المحلية والدولية للاستفادة من حلولها المبتكرة ومساعدتها على التخلص من تكاليف افتتاح فروع جديدة مع ضمان تجربة جيدة لأطراف المنظومة من العميل والشريك ومندوب التوصيل.

وعن رؤية الشركة للاستثمار فى مجال المطابخ السحابية، قالت هدير شلبى إن المطابخ السحابية ليست فى الخطة قصيرة المدى لطلبات مصر، منوهة أن التجربة الأولى للشركة فى هذا الصدد كانت خلال معرض إكسبو 2020 عندما أطلقت طلبات الإمارات أول مطبخ طلبات سحابى لتلبية احتياجات الزوار وعرض مستقبل توصيل الطعام.

فى سياق متصل، ذكرت أن %45 من الطلبات على منصتنا سارى عليها خصومات ، قائلة: شهدنا زيادة فى الطلبات بنسبة تزيد عن %100 منذ عام 2020 ما يوضح أن المستهلكين يتزايدون فى تبنى طلبات الطعام والبقالة أونلاين.

وقالت هدير شلبى إن اتجاه المستهلكين نحو الطلب عبر الإنترنت يجعل الشركة حريصة على إتاحة عروض بأسعار تنافسية لإرضاء جميع العملاء فى ظل الظروف الحالية، منوهة أن طلبات ساهمت فى توفير %14 من التكلفة التى كان سيتحملها مستخدمى المنصة حال الطلب من تطبيقات أخري.

وألمحت إلى أن طلبات خلال النصف الأول من 2020 زادت من تواجدها فى مصر بنسبة %200 ، كما ارتفعت ربحيتها بنسبة %50 ، منوهة أن الشركة تعمل على زيادة وتنويع عروض المنتجات كل شهر إذ يمكن للعملاء حاليا شراء الأجهزة الصغيرة من المنصة مثل المكواة اليدوية أو الخلاطات أو أجهزة الشحن المحمولة وغيرها .

وتابعت أن عدد متاجر خدمة التجارة السريعة «طلبات مارت» تجاوزت حاليا 35 متجرا مظلما “dark store” فى 9 محافظات، ومن خلال تقنيات الشركة مثل إدارة المخزون فى الوقت الفعلي، بلغ متوسط وقت تحضير الطعام 3 دقائق، بينما وصل متوسط وقت التوصيل 20 دقيقة فى نموذج طلب البقالة عبر الإنترنت.

وتطرقت إلى أن أكاديمية طلبات تم إطلاقها فى أبريل 2022 لتطوير مهارات موظفيها فى مركز الخدمة وفرق الإرسال والدعم من أجل المساهمة فى التنمية الشخصية وتقديم خدمة عملاء عالمية المستوى من مصر إلى المنطقة، منوهة بأن الأكاديمية تعتمد على الكوادر الداخلية فى التدريب والتطوير، ويوجد أيضًا العديد من الشراكات مع الجامعات، المعاهد ومراكز التدريب الدولية المعتمدة مثل ﻣﻌهد إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ (PMI) لتقديم التدريبات المهنية والعلمية بأسعار مخفضة للموظفين.