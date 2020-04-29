مدير صن فارما: نتوقع تأثيرا سلبيا على مبيعاتنا نتيجة «كورونا»

لا نستطيع تعليق الإنتاج فى مصنعنا حتى لا يتوقف الدواء فى السوق المحلية

توقع الدكتور هانى مشعل، مدير عام شركة صن فارما الهندية للأدوية، أن يكون هناك تأثير سلبى على مبيعات الشركة نتيجة تفشى فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه من المبكر تحديد مدى التأثير فى الوقت الحالى.

وأضاف لـ«المال»، أن العالم يعانى من مشكلة اقتصادية حالية جراء الفيروس، مشيرا إلى أن شركته اتخذت فى مصنعها إجراءات التعقيم المناسبة لحماية العاملين بجانب الالتزام بالإجراءات التى أعلنتها الحكومة فى هذا الصدد.

وأشار إلى أن شركته لا تستطيع أن توقف الإنتاج فى مصنعها حتى لا يتوقف الدواء فى السوق المحلية، مؤكدا أنها تبذل جهودا مكثفة حتى لا تتأثر خطة إنتاجها للمستحضرات الدوائية والعقاقير فى الفترة المقبلة نتيجة الفيروس.

كان مشعل صرح سابقا للمال فى شهر فبراير الماضى، بأن شركته تخطط لطرح 10 أصناف دوائية جديدة بالسوق المحلية خلال الـ 3 أعوام المقبلة.

يذكر أن شركتى صن فارما إنداستريز، ورانباكسى لابو راتوريز ليمتد، الهنديتين، اتفقتا على الاندماج فى عام 2014، فى صفقة بنحو 4 مليارات دولار، تضمنت استحواذ الأولى على %100 من أسهم الثانية.

وبدأت شركة صن فارما للأدوية عملها فى مصر بمجال تجارة المنتجات الدوائية قبل بدء الاستثمار فى مجال التصنيع محليًا، وقامت بتشغيل مصنعها الأول بالسوق المحلية أوائل 2017، باستثمارات بلغت 13 مليون دولار.