مدير صندوق النقد : نجحنا في تعليق سداد خدمة ديون 40 دولة فقيرة تأثرت بكورونا

قالت مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن البنك الدولي إضافة إلى الصندوق طالبا مجموعة الدول العشرين الأقوى اقتصادا في العالم بالعمل على تعليق سداد خدمة ديون الدول الأكثر فقرا ، التي تأثرت بشدة بتداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأشارت في مقابلة مع برنامج القاهرة الآن ، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة العربية الحدث، إلى أن جهود وزراء مالية دول المجموعة ومحافظي البنوك المركزية كانت على نسق جيد ومتميز حيث أظهروا القدرة والتصميم على اتخاذ .

وقالت جورجييفا إننا في صندوق النقد والبنك الدوليين طالبنا بتعليق خدمه الدين للدول الأكثر فقراً ومجموعة العشرين قامت بحشد كبير و تدخلت لدي أصحاب الديون الثنائية لتحقيق ذلك.

وكشفت أن نتائج هذه الجهود أثمرت عن تعليق سداد فوائد الديون لاكثر من ٤٠ دوله وذلك خلال فترة الانخفاض الشديد في الإيرادات الداخلية لهذه البلدان .

وأكدت جورجييفا أن صندوق النقد الدولي الذي تتولى منصب إدارته قام بدوره في ظل تداعيات هذه الجائحة مضيفة : قدمنا خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 3 أشهر 72 مساعدة مالية للإنقاذ من خلال التمويل الطارئ لدول في أشد الحاجة لهذا التمويل.

وقالت مدير صندوق النقد الدولي : علينا البدء بالاعتراف بالإنجاز الذي تحقق من خلال جمع الدائنين الرسميين للتوصل لتعليق سداد خدمات الدين.