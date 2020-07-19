مدير صندوق النقد لـ «القاهرة الآن» : نمو الاقتصاد الصيني تخطى توقعاتنا رغم «كورونا»

قالت: "علينا الاعتراف بأن التعافي سيكون جزئيا فقط، خلال العام الحالي والمقبل أيضا،

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي أنه بالرغم من أن العالم لم يخرج من أزمة فيروس كورونا ولم يصل للتعافي إلا أن بعض الاقتصاديات حققت نمواً نسبياً، مشيرة إلى أن ثلاثه أرباع العالم يعود الآن للعمل بشكل تدريجي وحذر بعد تطبيق إجراءات احتواء الوباء بما يُحقق بعض الانعاش للنشاطات الاقتصادية.

وفي مقابلة مع برنامج القاهرة الآن ، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة القاهرة الآن ، ضربت جورجييفا مثالاً عن الاقتصاديات التي حققت نمواً نسبية بالاقتصاد الصيني قائلة : حصلنا مؤخراً على بيانات الصين للربع السابق من العام، والتي تُظهر أن الصين تخطت توقعاتنا الأولية.

لكن مدير الصندوق عادت وأكدت أنه بالرغم من ذلك لكن علينا الاعتراف بأن التعافي سيكون جزئيا فقط، خلال العام الحالي والمقبل أيضا، ليس ذلك فقط بل وغير منتظم وبشكل نسبي، وذلك بسبب استمرار وباء فيروس كورونا حول العالم وعدم اكتشاف لقاح حتى الآن.

وقالت جورجييفا: سيكون نمو غير منتظم..فقد يرتفع في بعض البلدان والقطاعات وينخفض في بلدان وقطاعات أخرى.

وتابعت : الوباء مازال موجودا بيننا.. اي تقدم في نمو الاقتصاد العالمي وعودته لكفاءته مرهون بوجود إكتشاف طبي يوفر للعالم علاجا..حينها يمكن إعتبار ” كورونا ” في عداد الماضي لكن حتى الان علينا التعايش مع الفيروس حتي يظهر اللقاح .

وطالبت بضرورة توحيد وتضافر الجهود لتقوية أنظمة البلدان الصحة حتى يطمئن الناس أنهم سيحصلون على الرعاية المطلوبه، مشددة ‘لى أنه كلما كانت إجراءات إعاده فتح الاقتصادات حكيمه للحماية من الوباء، كلما زادت فرصة التعافي الاقتصادي.

وحول تأثيرات احتمالية وجود موجة أخرى لفيروس كورونا وتأثير ذلك على طريق تعافي الاقتصاد العالمي قالت جورجيفا ” الآن لدينا فهم أفضل لما يفعله هذا الفيروس وكيفية حماية أنفسنا منه. مشيرة إلى أن العالم في الشهور الاولي من عمر الفيروس في فبراير ومارس عندما تفشى الوباء لم نكن نعلم سيكون فظيعا حول العالم ولكننا نعرف الآن”.

وأضافت: هذا يعني أنه لو كانت هناك موجة ثانية- وهو محتمل- نحن الآن مستعدون أكثر للعمل على تقييد الحركة ولدينا إجراءات أكثر أمانا في حياتنا اليومية.