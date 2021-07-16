سيـــاســة

محمود محيي الدين : حكومة كاملة الصلاحيات شرط أساسي لبدء التفاوض بشأن التعاون مع لبنان

في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان
هيثم سمير 4:36 م, الجمعة, 16 يوليو 21 4:36 م, الجمعة, 16 يوليو 21

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قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بمجلس إدارة الصندوق، إن وجود حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات الدستورية هو شرط ضروري وأساسي لبداية أي تفاوض مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج للتعاون في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وأضاف محيي الدين، في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت، أنه لا يمكن لصندوق النقد الدولي أن يعقد برنامجًا مع حكومة لا تملك صلاحيات دستورية كاملة ولا مع حكومة مؤقتة أو حكومة تصريف أعمال، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك حكومة لبنانية لديها صلاحيات كاملة ووافية للتفاوض مع الصندوق والاتفاق على برنامج للإصلاح الاقتصادي والتمويل.

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بقلم هيثم سمير

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