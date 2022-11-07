مدير صندوق النقد توجه رسالة ونصائح للحكومة والشعب المصري

وجهت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، رسالة للشعب المصري قائلة :”أنتم أمة عظيمة ولديكم أناس موهوبون فى مجال الأعمال ويمكن أن تتقدم الدولة باستغلال هذه القدرات والمهارات الفائقة”.

وأضافت خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، :” تستطيعون تنويع اقتصادكم والاستفادة من أن مصر يُنظر إليها باحترام كدولة مستقرة وأيضا لديها فرص للاستثمار لحياة أفضل لشعبها”.

ووجهت كريستالينا نصيحة للشعب المصري بالاستفادة من الأوضاع الحالية من خلال توفير موارد للإنتاج وجعل سلسلة الإمداد مرنة لأن الصندوق يثق في الدول التي بها مهارات جيدة وظروف استثمار جاذبة.

وقالت: ” من هذا المنطلق فإن نصيحتي ليست فقط للحكومة ولكن للشعب المصري وهي اجعلوا من دولتكم جنة للمستثمرين للقدوم لمصر”.

مشددة على أهمية التكيف مع العالم الجديد فالعالم يصاب بصدمات أكبر فأكبر بداية بجائحة كورونا ثم تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.