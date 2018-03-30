مدير صندوق العشوائيات : مكتبات عامة لنشر الوعى الثقافى وغرس الانتماء

المال - خاص:عقد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اجتماعاً مع رياض رضوان، مدير عام مكتبات مصر العامة، لوضع تصور لبناء البشر قبل الحجر وبناء التنمية الفكرية للإنسان المصرى بالمناطق العشوائية التى تم تطويرها. وقال "صديق" إنه فى إطار إستراتيجية الصن

المال – خاص:

عقد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اجتماعاً مع رياض رضوان، مدير عام مكتبات مصر العامة، لوضع تصور لبناء البشر قبل الحجر وبناء التنمية الفكرية للإنسان المصرى بالمناطق العشوائية التى تم تطويرها.

وقال “صديق” إنه فى إطار إستراتيجية الصندوق التى تتبنى فكر أن الإنسان هو محور تطوير المكان، فنعمل حاليا على الاهتمام بالمناطق التى كانت تعانى من التهميش، من خلال إنشاء مكتبات عامة فى تلك المناطق لنشر الوعى الثقافى، وغرس الانتماء فى الأطفال والشباب، حتى نبتعد بهم عن الانتماءات الفكرية المتطرفة، والنجاح فى خلق جيل جديد بوعى فكرى مثقف.

وأكد أن الأجيال التى تتربى على القراءة وتنمية المواهب منذ الصغر من الصعب التأثير عليها فى الكبر، وجذبها للانتماء تحت أى فكر متطرف.

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