مدير «سيدارى» : 25 ألف حاسب فى الحكومة تحتاج لإعادة تدوير المخلفات الأليكترونية

قال الدكتور حسام علام، المدير الإقليمى لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى) إنه أجرى خلال المرحلة الماضية دراسات حول تقدير حجم المخلفات الإلكترونية فى مصر وطرق التخلص الآمن منها، مبينا أن حجم النفايات الإلكترونية المتراكمة خلال الأعوام العشرة الماضية وصل إلى 300 مليون دولار.

وأوضح لـ«المال» أنه يوجد نحو 25 ألف جهاز حاسب آلى فى الجهات الحكومية من أصل 250 ألف وحدة بحاجة إلى إعادة تدويرالمخلفات الأليكترونية ، لافتا إلى أننا نحتاج إلى ملايين الأجهزة لتنفيذ مخطط الدولة للتحول الرقمى فى كل القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن تلك الدراسة اعتمدت على رصد الأجهزة الإلكترونية التى دخلت مصر فى السنوات العشر الماضية عن طريق جهات رسمية مثل مصلحة الجمارك وغيرها من الجهات لحصر أكبر كمية متواجدة فى مصر من المخلفات الإلكترونية فى القطاع الحكومى والخاص والمواطنين.

وأشار إلى وجود 100 ألف بطارية موبايل تحتاج إلى إعادة تدوير واستغلالها فى تصنيع بطارية السيارة الكهربائية مستقبلًا.

وأكد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، أن وزارته تدرس حاليا وضع إطار قانونى لمنع استيراد أجهزة المحمول رديئة الصنع الضارة بالصحة والبيئة، كما يتم التنسيق حاليا مع البنك المركزى لحوكمة آليات التخلص من أجهزة الحاسبات القديمة داخل القطاع المصرفى.

وأوضح أن جهاز تنظيم الاتصالات اتخذ خطوات جادة نحو التخلص الآمن من أجهزة الاتصالات القديمة والحاسبات التى تحتوى على ألواح إلكترونية داخل السنترالات، مشيدا بالتعاون مع الجانب السويسرى فى مشروع إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة البيئة.

ولفت إلى أن إستراتيجية تدوير المخلفات الإلكترونية تعتمد على استغلال المتواجد فى قطاع الاتصالات والقطاع الحكومى والقطاع المصرفى، مشيرا إلى أنه من المرتقب إطلاق حملة توعية للمواطنين مع وزارة البيئة.