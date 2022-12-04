مدير «سنتامين مصر»: 604 ملايين دولار حصة مصر من أرباح ذهب السكرى منذ بدء اقتسامها حتى أكتوبر  

كشف عمرو حسونة، المدير التنفيذى لشركة السكرى لمناجم الذهب، ومدير شركة سنتامين مصر لـ«المال»، أن حصة الحكومة المصرية من أرباح مشروع منجم ذهب السكرى من بدء اقتسامها حتى ختام شهر أكتوبر الماضى تقارب 604 ملايين دولار.

ويقع منجم السكرى فى الصحراء الشرقية، ووقَّعَت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب – تابعة لـ«سنتامين» الأسترالية– اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجارى، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم «السكرى لمناجم الذهب».

وبدأت الشركة الإنتاج عام 2010 ككيان مشترك بين «سنتامين» وهيئة الثروة المعدنية.

وأكد حسونة انتظام توريد حصة الحكومة المصرية من أرباح مشروع السكرى، فضلًا عن دفع الإتاوة المقررة على الإنتاج بحسب الاتفاقية الموقعة.

وبحسب الاتفاقية الموقعة بين هيئة الثروة المعدنية و«سنتامين» عام 1994، قامت الأخيرة بتمويل مشروع منجم السكرى، واستردت نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب، إلى جانب سدادها %3 إتاوة لهيئة الثروة المعدنية، مع اقتسام الأرباح بواقع %55 للحكومة المصرية.

وعلى صعيد متصل بلغت حصة مصر من أرباح مشروع السكرى نحو 7 ملايين دولار خلال الربع الثالث من العام الجارى، كما وردت «سنتامين» قرابة 6.5 مليون دولار لخزانة الدولة تحت بند «الإتاوة»، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن شركة سنتامين العالمية، التى اطلعت عليها «المال».

ويعتبر منجم السكرى أهم مشروع لمجموعة سنتامين العالمية، وهو مصنف ضمن قائمة أكبر مناجم للذهب على مستوى العالم.

وعلى صعيد الإنتاج قال حسونة إن مشروع منجم السكرى يعمل وفقًا للمستهدفات الإنتاجية، موضحًا أن إجمالى الإنتاج منذ مطلع العام الجارى حتى ختام الربع الثالث سجل حوالى 331.410 ألف أوقية من الذهب.

ووفقا لبيانات شركة سنتامين العالمية، فقد سجل إنتاج مشروع السكرى 127.512 ألف أوقية خلال الربع الثالث من العام الجارى، بزيادة %15 عن الربع السابق له.

وكان حسونة قد صرح لـ«المال» مؤخرًا عن تدشين 4 كيانات جديدة تعمل تحت مظلة وإشراف «سنتامين» العالمية، لتتولى مهام الاستكشاف والتنقيب فى أحدث الامتيازات الجديدة التى فازت بها، ضمن الجولة الأولى بمزايدة الذهب التى طرحتها مصر مؤخرًا.

وفازت سنتامين بنحو 19 بلوكًا للتنقيب عن الذهب، تم جمعها تحت 3 تراخيص موقعة مع الحكومة المصرية، وفقًا لـ«حسونة»، بإجمالى مساحات حوالى 3000 كيلو متر مربع.

وتمت الموافقة على تأسيس الكيانات الجديدة عقب تقدم «سنتامين» للحصول على رخصة استكشاف تلزمها باستثمار حوالى 10 ملايين دولار على عمليات جمع الصخور وإعداد الاحتماليات والدراسات الأولية بالامتيازات الجديدة، وذلك خلال فترة 18 شهرًا ، تبدأ من توقيت استلام المناطق وبدء العمل.

ووفقًا لأحدث تقارير سنتامين «العالمية» فقد سجلت عوائد مشروع السكرى 599.9 مليون دولار منذ بداية العام الجارى، ناتجة عن مبيعات الذهب بقيمة 330.2 ألف أوقية منذ بداية العام بمتوسط سعر محقق للذهب يبلغ 1720 دولارًا للأوقية المباعة.

وقال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذى لشركة سنتامين العالمية، إن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجارى تعكس أداءً قويًّا للمجموعة. وأوضح هورجان أن الشركة لم تسجل أى إصابات ضائعة للوقت فى الربع الثالث، وحقق «السكرى» رقمًا قياسيًّا فى الموقع بأكثر من 5 ملايين ساعة خالية من أى مشكلات.