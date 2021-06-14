مدير «سنتامين مصر» لـ«المال»:6 مليارات دولار إجمالى مبيعات ذهب السكرى

104 آلاف أوقية إنتاج الربع الأول من العام الحالى

سجلت القيمة الإجمالية لمبيعات مشروع ذهب السكرى منذ بدء إنتاجه حتى الآن وقرابة 6 مليارات دولار، وفقًا لتصريحات يوسف الراجحى، مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب «سنتامين مصر»، العضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب.

ويقع منجم السكرى فى الصحراء الشرقية، ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب – تابعة لـ«سنتامين» الأسترالية – اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجارى، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم «السكرى لمناجم الذهب»، وبدأت الإنتاج عام 2010 ككيان مشترك بين «سنتامين» والهيئة.

وأكد «الراجحى» فى تصريحاته لـ«المال» انتظام عمليات الإنتاج من مشروع منجم السكرى حسب الخطة الموضوعة.

وكشف أن قيمة مبيعات مشروع ذهب السكرى خلال الربع الأول من العام الحالى سجلت قرابة 186.5 مليون دولار.

ولفت إلى أن تذبذب أسعار الذهب ما بين الانخفاض والارتفاع يؤثر على حجم الإيرادات المتوقعة.

وعلى صعيد آخر، كشف «الراجحى» أن إجمالى مصروفات مشروع السكرى منذ بدء العمل به وحتى الآن بلغت حوالى 4.5 مليار دولار.

وبحسب الاتفاقية الموقعة بين هيئة الثروة المعدنية و«سنتامين» عام 1994، قامت الأخيرة بتمويل مشروع منجم السكرى، واستردت نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب، إلى جانب سدادها %3 إتاوة لهيئة الثروة المعدنية، مع اقتسام الأرباح بواقع %55 للحكومة المصرية.

وقال «الراجحى» إن جائحة «كورونا» لم تؤثر على حجم الأعمال والإنتاج بالمشروع خلال العام الماضى.

وأوضح أن حجم إنتاج منجم السكرى من الذهب بلغ نحو 104 آلاف أوقية خلال الربع الأول من العام الحالى، وتستهدف الشركة إنتاج 400 إلى 430 ألف أوقية من الذهب خلال العام الحالي.

وأشار «الراجحى» إلى أن الشركة استطاعت من خلال تطبيق برنامج وقائى واحترازى مشدد مواصلة العمل والإنتاج دون توقف العام الماضى، والوصول لمعدلات جيدة حيث سجل إنتاج الشركة حوالى 452 ألف أوقية.

وأكد أن معدلات الإنتاج المحققة تطابق توجيهات الإنتاج السنوية التى تتراوح من 445 إلى 455 ألف أوقية.

ولفت «الراجحى» إلى أن الشركة تكثف من عملها بموقع المشروع لتحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة للعام الحالي. كانت «سنتامين العالمية»، كشفت فى تقرير لها مؤخرًا عن حجم نفقاتها الرأسمالية المرصودة للعام الحالى بواقع 225 مليون دولار، بما فى ذلك نفقات تحسين برنامج التعدين وتطويره وزيادة معدلات الحفر والنمو